Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Україна та Іспанія підписали оборонний меморандум: що він передбачає

Зауважимо, що цей меморандум не є юридично зобов’язальним, але створює основу для майбутніх угод, уже обов’язкових для виконання.

Автор публікації
Ірина Кондрачук
Президент Володимир Зеленський і глава уряду Іспанії Педро Санчес

Президент Володимир Зеленський і глава уряду Іспанії Педро Санчес / © ТСН

В рамках візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида, Україна та Іспанія підписали Оборонний меморандум. Він діятиме упродовж трьох років.

Про це передає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук з місця події.

Мета Меморандуму — налагодити співпрацю між оборонними галузями України та Іспанії. Цей документ про співпрацю між двома іспанськими компаніями — TECNOVE S.L. (виробляє спеціалізовані автомобілі) та EM&E Group (виробляє дистанційно керовані бойові модулі), — і українським підприємством ПАТ «НВО „ПРАКТИКА“ (виробник бронетехніки та військових авто).

Після підписання документа сторони планують разом виробляти броньовані та спеціальні машини в Іспанії. Їх зможуть використовувати країни ЄС, Україна та інші держави. Також передбачено, що Іспанія може постачати Україні готові машини як військову допомогу.

Виробництво планують організувати шляхом складання машин з комплектів, які виготовлятимуть в Україні.

Зокрема планують виробляти багатоцільові броньовані машини; машин вогневої підтримки (до них можуть встановлюватися системи EM&E, якщо їх оплатить Іспанія); спеціалізовані військові авто; а також розробляти неозброєні броньовані машини для гуманітарного розмінування.

Додамо, що документ — не є юридично зобов’язальним, тобто це не контракт, а декларація про наміри. Він створює основу для майбутніх угод, уже обов’язкових для виконання.

Раніше повідомлялося, що Україна та Іспанія поглиблюють туристичний та сільськогосподарський «кейси» співпраці.

