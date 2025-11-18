Україна та Іспанія ухвалили низку важливих угод: деталі

Візит президента Зеленського до Іспанії / © ТСН

Україна та Іспанія, в рамках візиту президента Зеленського до цієї країни, підписали низку важливих угод.

Про це передає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук з місця події.

Так, було підписано Меморандум між Державною агенцією розвитку туризму України та Міністерством промисловості й туризму Іспанії. Цей документ фіксує намір двох країн активніше співпрацювати у сфері туризму. Зокрема, поглибити відносини між країнами у галузі: підтримати співпрацю між державними установами, туристичним бізнесом і експертами.

Також сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерством економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія щодо механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва.

Крім того, Київ і Мадрид уклали важливу угоду про технічне та фінансове співробітництво.

© ТСН

Раніше повідомлялося, що Іспанія купить у США зброю для України.