Україна та Росія перебувають на третій стадії війни: полковник розповів, що це означає

Експерт пояснив, що Росії у світі не хочуть допомагати.
Військовий експерт, полковник Петро Черник заявив, що Росія та Україна перебувають на третій стадії війни. Йдеться про виснаження противника.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
Петро Черник зазначив, що Україна та Росія перебувають на третій стадії "класичної індустріальної війни".
"Ми перебуваємо в третій стадії класичної індустріальної війни. Третя стадія... характеризується тривалістю часу і виснажуванням одне одного як у людському, так і в технологічному потенціалі. Але тут у мене є певний стратегічний оптимізм. Тому що Росія все ж таки – в зоні стратегічної самотності", – вважає він.
Експерт наголосив, що тут важливим є те, що Україні допомагають 50 країн світу.
"Та допомога, яку їй надає Іран і частково Китай, у глобальному сенсі не змінить перебіг війни. А на нашому боці – понад 50 країн, і в першу чергу велетенський євроатлантичний простір, котрий запустив свій воєнний маховик. Проте цей маховик буде розвиватися й разгортатися довго", – заявив Черник.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК: Почалася третя стадії війни! Іран і Китай не врятують Росію!
Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Росія вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці.
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