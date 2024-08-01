Україна так довго чекала на F-16: що це змінить на полі бою і чому так панікує Росія

У низці західних ЗМІ 31 липня з'явилися публікації щодо можливого перевання F-16 Україні. Процес їх надходження зайняв майже півтора року. F-16 працюватимуть разом із невеликою кількістю західних ракетних комплексів "земля-повітря", таких як Patriot і NASAMS, які в України вже є.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про можливе прибуття до України винищувачів.

Що передувало

Бойові літаки добиралися до України понад рік, пишуть західні ЗМІ. Цей шлях був ускладнений затримками, питаннями щодо запчастин і мовним барʼєром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Планувальники також стурбовані тим, що в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, — вразливі для російських атак.

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни:

Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні)

Данія (19 одиниць)

Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року)

Норвегія (6 літаків F-16)

Точна кількість переданих літаків невідома. Офіційно про це наразі не заявляли.

Що кажуть в США

Нідерланди та Данія 10 липня спільно зі США інформували, що перебувають у процесі передавання Україні американських винищувачів F-16. Повідомлялось, що українські військові розпочнуть літати на F-16 вже цього літа, але додаткові подробиці через міркування оперативної безпеки не надавались.

Наприкінці травня 2024 року перша група українських пілотів завершила курс навчання на винищувачах F-16 у США. Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Нацгвардії в Тусоні в штаті Арізона від жовтня 2023 року. Після закінчення навчання пілоти вирушили до Європи для проходження додаткової підготовки.

Водночас в адміністрації президента Джо Байдена не підтвердили, що Сполучені Штати передали Україні свої винищувачі F-16.

Винищувачі F-16 / Фото: Associated Press

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі відмовився коментувати журналістам цю інформацію.

"Вам потрібно звернутися до української сторони. Я точно не збираюся говорити про наше озброєння", — сказав Кірбі.

Водночас він зазначив, що згідно з раніше оголошеними планами, американські винищувачі мають бути прийняті на озброєння ЗСУ до кінця поточного літа. І у США немає причин ставити під сумнів ці терміни, підкреслив представник Білого дому.

Чи виконували вже бойові завдання F-16 в Україні

Британське видання The Telegraph наголошує, що західні літаки бійці ЗСУ вже застосували для бойових вильотів в Україні. Вони використовувались для протиповітряної оборони.

Офіційний Київ цю інформацію не коментував, хоча в українських ЗМІ, зокрема в одеському виданні "Думская", було опубліковано фото літака в небі, яке протитровано як перший F-16 в Україні.

Фото: Думская

Що каже офіційний Київ

Київ поки не підтвердив і не спростував інформацію про отримання перших західних винищувачів F-16. Водночас деякі союзники вже активно обговорюють цю тему у соцмережах. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс у своєму дописі у соцмережі Х фактично підтвердив прибуття першої партії літаків.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", — написав він.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були доставлені перші винищувачі F-16.

"Я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. До речі, і в публікації Bloomberg, на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело. Звідки вони це взяли? Я вже не говорю про українську сторону, тому що, зрозуміло, ми не будемо це коментувати: ні "так", ні "ні", – сказав він.

За словами Подоляка, "для нас це фактор суттєвого виживання". Тому не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.

Що кажуть в Росії

Російська влада агресивно сприйняла інформацію про передавання Києву західних винищувачів.

Зокрема, секретар Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що надання "потужного західного озброєння" Україні підвищує ризики "ядерного апокаліпсиса".

Президент РФ Володимир Путін назвав західні винищувачі "легітимною ціллю" для російської армії, навіть якщо вони будуть злітати не з українських, а з аеродромів третіх країн.

Але він зазначив, що F-16 також є носіями ядерної зброї, що буде необхідно враховувати при "організації бойової роботи".

Чи змінять F-16 ситуацію на фронті

Українці покладають на F-16 особливі надії, що зрозуміло - ці літаки можуть збивати крилаті ракети, звільняючи міста від руйнівних російських нальотів.

Крім цього, ці літаки посилять протиповітряну оборону України, бо здатні перехоплювати крилаті ракети, тоді як батареї Patriot збивають балістичні ракети.

Очікується, що на кожній авіабазі чергуватимуть екіпажі, які вилітатимуть у разі загрози з повітря.

Але проблема в тому, що Україна відчуває великий дефіцит систем Patriot і ракет до них. Зеленський каже, що Україні потрібно щонайменше 25 систем оборони Patriot, аби захистити своє небо, а є лише кілька.

F-16 не обов’язково змінять перебіг війни, але вони істотно змінять ситуацію з атаками на землі та в повітрі. Питання в тому, чи вистачить їх, і чи вдасться їх захистити.

Американські чиновники й раніше заявляли, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через ППО Росії. Проте українські посадовці, пише WP, відповідають, що винищувачі F-16, як і іншу техніку, Захід постачає у надто малій кількості й занадто пізно.

За даними ЗМІ, частину переданих Україні західними партнерами винищувачів F-16 триматимуть на закордонних авіабазах, щоб вони не стали мішенню для військ Росії.

Українські пілоти зробили неможливе! Опанували F-16 втричі швидше!

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