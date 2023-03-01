Україна в "бульбашці безпеки" ППО: що врятувало оборонців у перші дні війни і коли зможуть збивати всі 100% цілей

Росіяни заявили в перші ж дні війни, що української ППО більше не існує, та вона зараз вправно знищує 80% їхніх цілей.

Перші ракетні та авіаційні удари 24 лютого стали справжнім випробуванням для нашої ППО, та захисники неба не просто вистояли, а показують достойні результати. У дні масованих ракетних атак нашим ППОвцям вдавалося збивати понад 80% ворожих цілей, йдеться в ТСН.

Ранок 24 лютого 2022 року став найбільшим випробуванням для української ППО, каже офіцер з командування Повітряних сил України Денис Смажний. “Від 10-ї вечора 23 лютого ми знали, що формуються ударні групи, і вже о 3-й годині ми побачили, що літаки російські почали злітати і формувати ударні формування. Їх було дуже багато. Той монітор, на якому му це спостерігали, був червоний, всипаний цією величезною кількістю літаків, і перші літаки почали перетинати кордон близько 4:55, перший літак перетнув кордон у Луганській області”, - розповідає він.

Завданням номер один у росіян було вибити нашу ППО та авіацію на аеродромах. “Пішли удари - авіаційні, ракетні, удари балістичними ракетами. Ми ніколи не бачили такої масової атаки і, звичайно, приголомшує таке. Летять літаки з Криму, з моря Чорного, Азовського, з Донецька багато, з Білорусі залітало. Перш за все вони вибивали зенітно-ракетні війська і війська радіотехнічні, і били по аэродромах”, - розповідає Смажний.

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Тоді росіяни були впевнені, що завдання виконано, українську ППО знищено. Але система протиповітряної оборони не просто вижила в перші дні війни, а з приголомшливими показниками виконує свої функції нині. “Встигли 90% підрозділів перемістити, тому перші ракети, які били по підрозділах зенітних, попадали просто в пусті місця, де вони колись були розташовані. Після цього ми дотримувалися цієї ж тактики - відстрілявся і змінюєш позицію”, - додає офіцер.

За рік ефективність ППО зросла в рази. За підрахунками лондонського аналітичного центру, в першу добу нам вдалося збити не більш як 20% крилатих ракет. За рік статистика змінилася в інший бік. 10 жовтня під час масованої атаки росіяни випустили 84 крилаті ракети, з них збито 45. 31 жовтня - випущено 50 ракет, збито 44, а це понад 80%.

ППО врятувала країну від енергетичного колапсу, російським літакам зась літати над Україною. Тому вони атакують нас ракетами, а коли ракети стали закінчуватися, почали влаштовувати нальоти значно дешевшими іранськими “Шахедами”, але і їх ми навчилися збивати.

Наразі територія України поділена на сектори. Конкретна військова частина ППО відповідає за свою ділянку неба, утворюючи своєрідні бульбашки безпеки. На озброєнні - ЗРК С-300, які вражають цілі на дальності до 75 км, С-125 - дальність до 40 км та Бук-М1 – до 32 км. Там, де наземні комплекси не дотягуються, функцію ППО виконують винищувачі Су-27 та МіГ-29.

Окрім Повітряних сил, до справи нині активно залучені підрозділи сухопутних військ, тероборони, Нацгвардіїї, прикордонники - всі вони озброєні ПЗРК чи мобільними машинами, які на невеликих відстанях здатні збивати ворожі цілі в небі. “Джавеліни”, “Стінгери”, “Ігли” та “Гепарди” зміцнюють нашу парасольку ППО невеликими, але щільними бульбашками безпеки. Така собі «москітна ППО» - маленька, але може боляче вжалити. Це один із секретів успіху протистояння російським атакам з неба і на фронті, і для захисту цивільних міст. Нонсенс, але нашим вдається з ПЗРК збивати крилаті ракети.

Оператор бронетранспортера “Штормер” може випустити одразу 8 ракет по цілі. “Це не просто бойова машина – це пекло для “Шахедів”, крилатим ракетам велика загроза! Машині, щоб розвернутися, 5 хвилин”, - розповідає оператор машини.

Ворог не бачить “Штормера”, бо сканує небо не за допомогою радара, а фотометричним способом і бачить цілі в радіусі 20 кілометрів. “Більшість часу ти маєш чекати і чекати, але треба не втратити пильність, потім за 5 секунд треба виконати завдання”, - каже командир бойової машини Віталій.

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“Шахеди” хлопці нищать і на німецьких “Гепардах. Діють і спеціальні мобільні загони ловців за “Шахедами”. Наші захисники наловчилися приземляти ворожі цілі навіть зі звичайної стрілецької зброї.

До 24 лютого ми мали системи ППО лише радянського виробництва - морально застарілі, розроблені ще в шістдесятих-вісімдесятих роках. Та восени радянські комплекси почали підсилювати сучасними ЗРК від союзників, і цей процес набирає обертів. Розпочалася ера нової ППО із високомобільних та всюдихідних німецьких “Ірисів”, які здатні вражати повітряні цілі на відстані 40 км і збивають 9 із 10-ти ракет. Ми перша армія світу, на озброєнні якої є ця настільки нова й сучасна установка.

Боронять наше небо й сучасні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS. Отримали від іспанців HAWK, від французів – Crotale. США готові передати системи PATRIOT, які здатні збивати не лише крилаті, але й балістичні ракети. “Якщо ми маємо високотехнологічну загрозу, а ворог у нас сучасний, нам потрібні сучасні системи. В ідеалі, якщо буде побудована система “Насамс”, “Петріот” і ще якісь комплекси протиракетної оборони, і ця бульбашка захистить будь-який об’єкт від будь-якої загрози наразі існуючої”, - зазначає Смажний.

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