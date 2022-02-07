Україна на порядку денному: до Києва прибув "дипломатичний десант", новий канцлер Німеччини відвідає Білий дім

Шлях дипломатичного урегулювання - головний, на який вони сподіваються, і який був би вигідний для усіх.

Другий тиждень поспіль Україна в центрі дипломатичних візитів. Сьогодні до Києва прилетіли міністри закордонних справ чотирьох країн Євросоюзу. Українське питання - нині на порядку денному і на іншому березі Атлантики. До Сполучених Штатів вперше з візитом прибув новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це 7 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДЕСАНТ"

Спільний візит головних дипломатів Австрії, Словаччини та Чехії - засвідчує солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Москви. Іноземні гості заявляють про підтримку України та обговорюють взаємодію у військовій сфері. Дипломати відвідали зону проведення Операції об’єднаних сил. На лінію розмежування - запланована і поїздка голови зовнішньополітичного відомства Німеччини. Анналена Бербок приїхала до України вже вдруге за останні кілька тижнів. Кількість візитів європейських лідерів до України зросла на тлі скупчення російських військ на наших кордонах.

До Києва прилетіли міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії | Новини України

ОЛАФ ШОЛЬЦ У ВАШИНГТОНІ

Українське питання - нині на порядку денному і на іншому березі Атлантики. До Сполучених Штатів вперше з візитом прибув новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Це буде його перший близький контакт із президентом Джо Байденом, хоч вони вже й бачилися минулого року у Римі на саміті G20 і потім неодноразово спілкувалися телефоном. У липні, коли сюди приїжджала його попередниця Ангела Меркель, Байден називав ії своїм другом, а Німеччину найбільшим геополітичним партнером.

ЧИ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

Напередодні високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності спілкувався із журналістами із приводу візита Шольца і був буквально атакований питаннями про те, наскільки Німеччина надійний партнер у протистоянні російській агресії. Адже, як відомо, саме заради стосунків із Німеччиною США зняли санкції із "Північного потоку-2" і домовилися тоді ще із канцлеркою Меркель - якщо Росія використовуватиме газ як зброю, вони самі накладуть санкції на Росію. І коли західні розвідки заговорили про те, що Путін готує наступ на Україну, позиція Німеччин виявилася достатньо стриманою. Від канцлера Шольца ніде не чули , що "Північний потік-2" буде зупинений. В адміністрації Байдена втім нагадують - зараз сертифікація газогону призупинена і так буде ще кілька місяців. Радник Байдена Джейк Салліван напередодні ще раз озвучив цю позицію - якщо російське вторгнення відбудеться, про "Північний потік-2" Путін може забути.

До США вперше з візитом прибув новий канцлер Німеччини Олаф Шольц | Новини світу

"Я би хотів, щоб канцлер Німеччини відповів сам на це питання. А позиція адміністрації Байдена з цього приводу гранично чітка. Якщо Росія вторгнеться в Україну в той чи інший спосіб, "Північний потік-2" не просунеться вперед. Росія розуміє це. Ми координуємо зусилля з нашими союзниками та партнерами. І так буде, якщо Росія вибере вторгнення", - наголосив Салліван.

ДЖЕРЕЛА ГАЗУ ТА ЗБРОЯ УКРАЇНІ

Більше того, однією з ключових тем розмови між США та Німеччиною сьогодні, за словами Саллівана, будуть джерела постачання газу до Європи, якщо Росія таки нападе на Україну і поставки російського газу туди взагалі припиняться. Адміністрація Байдена шукає по усьому світу ресурси, де можна взяти не російський газ, щоб перезимувати. Такі розмови, очевидно, не дуже подобаються канцлеру Німеччини. Як і закиди про те, що Берлін не надає Украіні військову допомогу. Адже єдине, на що вони спромоглися - це поставляти захисні шоломи. Але не зброю. Канцлер Шольц пояснює - таким є принцип Німеччини: не передавати озброєння у зони конфліктів. Але в українському МЗС вважають таке рішення несправедливим.

"У нас є війська в Литві, ми дбаємо про повітряне патрулювання вздовж кордону НАТО, і в той же час ми упродовж багатьох років надаємо Україні значну фінансову підтримку. Ми є найбільшим донором з 2014 року для двосторонньої економічної та фінансової допомоги", - зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є можливість ширшого простору для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Утім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати, тому ми і надалі будемо працювати з Німеччиною з цього питання", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

ЩО ДАЛІ

Після зустрічі Шольца із Байденом сьогодні запланована їхня спільна пресконференція. І далі канцлер Німеччини повертається додому, бо вже у вівторок у Берліні він зустрічатиметься із президентами Польщі та Франції. Сьогодні лідер Франції Емануель Макрон веде переговори з Путіним у Москві. А сам Шольц наступного тижня спершу полетить до Києва, а наступного дня - теж до Москви. Шлях дипломатичного урегулювання - головний, на який вони сподіваються, і який був би вигідний для усіх.

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