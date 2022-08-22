Україна в рекордні терміни відновила залізничне сполучення із Молдовою

Нову гілку шляху до Молдови в обхід невизнаного Придністров’я збудували за рекордні півтора місяця, йдеться в ТСН.19.30.

Таким чином вирішили два завдання. По-перше, відновили сполучення між південними районами Одещини, які раніше з’єднував міст у Затоці, розбомблений рашистами. А по-друге, відкрили новий транспортний коридор для експорту та імпорту.

Відтепер вантажні потяги зможуть везти через Молдову українські товари, зокрема українське зерно, і таким чином розвантажити дунайські порти.

Гілка, якою нині курсуватимуть потяги, багато років тому працювала, але була не надто завантажена, тож її розібрали ще 1997 року. Нині довелося відновити 22 кілометри колій з українського боку, і ще два - з боку Молдови. Рух відновленим маршрутом відкрив потяг, який з порожніми паливними цистернами попрямував транзитом через Молдову до дунайських портів.

«Тепер наші порти Ізмаїл і Рені надійно з’єднані з нашою основною мережею залізниці. Чому це важливо, бо дунайські порти зараз виконують надважливу функцію експорту-імпорту нашої продукції, і це для нас був принципово важливий проєкт, який, можу сказати, в рекордні терміни був реалізований», - зазначає міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що дві дрейфувальні міни сьогодні знешкодили на Одещині. Один з боєприпасів підірвали просто у воді. Інший – на березі.

Від початку війни спеціальний підрозділ Військово-морських сил України знешкодив десятки дрейфувальних мін. Їх приносить до берега після штормів, вони зривають боєприпаси з якорів. Утім, наші військові припускають: ворог навмисне пускає боєприпаси у неконтрольований дрейф. І від цього гинуть відпочивальники.

Від початку літа вже загинули семеро людей - вони знехтували забороною на купання у морі. П’ятеро з них загинули на Одещині, двоє – на Миколаївщині.

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