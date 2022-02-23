Україна в січні збільшила в 4 рази експорт електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії

Україна в січні збільшила в 4 рази експорт електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії

Також цього року наша країна почали постачати електроенергію до Польщі.

Україна збільшила експорт електроенергії. У січні цього року він збільшився у понад 6 разів, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Як йдеться у випуску "Сніданок з 1+1", за перший місяць 2022 року Україна продала закордон понад 300 мільйонів кіловат-годин. Такі дані оприлюднили в "Укренерго".

Поставки електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії збільшилися в 4 рази. Також цього року наша країна почали постачати електроенергію до Польщі. За січень туди надійшло понад 90 мільйонів кіловат-годин.

Нагадаємо, енергосистема України розпочала підготовку до роботи в ізольованому режимі від енергосистеми Росії та Білорусі. Випробування заплановані з 24 по 26 лютого 2022 року.

Україна готова до альтернативних поставок енергоносіїв газу і пального

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