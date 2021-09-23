Україна в "жовтій" зоні: чи відчули нові обмеження містяни у Києві, Харкові та Львові

Україна в "жовтій" зоні: чи відчули нові обмеження містяни у Києві, Харкові та Львові

Нова хвиля захворювання на коронавірус стрімко зростає.

Від сьогодні Україна живе за правилами "жовтої" карантинної зони. Нова хвиля захворювання на коронавірус стрімко зростає: за добу зафіксовано майже 8 тисяч нових випадків і 123 смерті.

Про те, як це відрізняється від попередніх обмежень та чи відчули їх містяни у Києві, Харкові та Львові - йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

КИЇВ

У Києві карантинних обмежень і правил "жовтої" зони дотримуються. У кінотеатрах заповнені або дві третини, або 50% місць у залі. Також одна з київських мереж кінотеатрів все ж таки пускає всіх - 100% заповненість залів, але на вході просять показати COVID-сертифікат.

"Всі відвідувачі, пересуваючись по території кінотеатру, мають носити маски, триматися дистанції в 1,5 метри і користуватись дезинфекційними засобами, які в нас є", - говорить директорка кінотеатру "Жовтень" Юлія Антипова.

До кафе і ресторанів пускають абсолютно всіх. Власники пояснюють це тим, що вони не знають, в який спосіб перевіряти COVID-сертифікати, адже в них немає прописаного правила: якому документу вірити, а якому ні. Зараз не всі столики можуть бути заповнені, між ними мають бути 1,5 метри відстані.

"Це не прописано, як це має відбуватись, згідно з чим перевіряти справжність цих довідок, або несправжність. Тобто, поки цей механізм не прописаний, то ми можемо запитувати (сертифікати, довідки - Ред.), але ми будемо вірити всьому, що нам будуть говорити і не маємо права це перевіряти", - зазначає засновник одного із закладів Максим Храмов.

Також по обіді в КМДА звітували, що в столиці працюють абсолютно всі школи і дитсадки. Вчителі щеплені на 80% в кожному навчальному закладі.



ХАРКІВ



Усі школи в Харкові і надалі працюють, а от в області більше трьох десятків пішли на дистанційне навчання. Бо там рівень щеплення персоналу менший, аніж 80%. Утім місцеві посадовці кажуть, що до завтра ця цифра може збільшитися і до пів сотні.

Через цю ж причину студенти двадцяти ВУЗів тепер навчаються онлайн. У звичному режимі працюють 9 вишів. Серед них університет Каразіна, один із найбільших в Україні. Там кажуть, що їхні працівники почали щеплюватися ще від травня і зараз таких 82 відсотки.

"Жовту" зону Харківщина зустріла тривожною статистикою. За минулу добу область - лідер за кількістю хворих - понад вісім сотень жителів. Утім місцеві посадовці запевняють, що в "ковідних" лікарнях заповнена лише половина ліжок.

Щодо бізнесу. Так, в одному з харківських ресторанів у середмісті кажуть, що ще влітку вакцинували свій персонал майже стовідсотково, дотримуються дистанції. Тому поки що у гостей сертифікати не вимагатимуть.

ЛЬВІВ

На Площі Ринок у центрі міста зосереджена найбільша кількість ресторанів та кав’ярень. На перший погляд зі входженням у "жовту" зону фактично нічого не змінилося. Усі заклади працюють. На входах не вимагають ні сертифікату вакцинації, ні результату ПЛР-тесту. Кажуть, що це б призвело до збитків . Тому обрали простіший шлях.

"Коли ми маємо дотримання протоколів безпекових з дистанцією між столиками, власне тоді не вимагається 80% вакцинації", - пояснює керівник PR-відділу мережі ресторанів Тарас Маселко.

По області - 85 відсотків шкіл на дистанційному навчанні. А от усі Школи у Львові працюють, лиш почергово окремі класи переходять в онлайн. Так, в одному з ліцеїв 80% вчителів вакциновано. Але в цю цифру входять і ті, кому щеплення протипоказане та хто недавно перехворів на COVID-19. У тих, хто не вакцинований, вимагатимуть ПЛР-тест, каже директор. Також школа самостійно внесла зміни у розклад.

Коронавірус в Україні: як правила "жовтої" зони вплинули на життя у Києві, Львові та Харкові

"Для того, щоб розвести дітей в кількості, що ми зробили. До прикладу, у вівторок, шості класи на дистанційному навчанні, їх у школі нема, середа, до прикладу, сьомі класи на дистанційному навчанні", - пояснює ініціативу директорка Валентина Звежинська.

Кінотеатри та концерті зали теж відчинені. Але з обмеженнями щодо посадкових місць.

Нині в місті виявлено близько трьох сот хворих на коронавірус, в області удвічі більше. У Львові зараз працює один "ковідний" центр на понад сімсот ліжко-місць. Третина з них зайняті.

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