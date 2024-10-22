Україна вела таємні переговори з Росією: спливли подробиці

Перемовини з РФ були непрямими і відбувалася через міжнародних партнерів. У США підтвердили, що таємні переговори відбулися, коли РФ публічно погрожувала ядерною зброєю.

Таємні переговори таки були?! Україна 2022 року вела таємні перемовини з Росією! Міністр оборони України Рустем Умєров під час інтерв’ю The Washington Post вперше розкрив секретні подробиці. Але гучні заяви зробив не лише керівник Міноборони.

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Заява Умєрова про переговори з РФ

Україна 2022 року через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини з РФ, у яких було кілька переговорних напрямків. Сполучені Штати "були в курсі" цих контактів, тому що українська сторона "завжди проводила консультації з усіх питань".

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Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, результатом цих таємних переговорів був "гуманітарний коридор", який дозволив 400 тис. українців виїхати з тимчасово окупованих Росією територій, відбулися обміни військовополоненими, політичними в’язнями та пораненими солдатами, а також "зернова угода", яка дозволила Україні відновити експортні шляхи агропродукції у Чорному морі.

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Чи ведуться зараз таємні перемовини?

Видання також зазначає – представники США підтвердили, що секретні переговори відбулися 2022 року, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті Девід Ігнатіус запитав у міністра, чи проводяться подібні розмови зараз, і ось, як журналіст цитує Умєрова:

"Коли я запитав Умєрова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий".

Мер Львова висловився щодо перемовин з Росією

Питання перемовин між Україною та Росією нависає давно. Думки щодо цього діляться: хтось каже, що час сідати за стіл, інші – що на цьому війна не закінчиться, а лише "заморозиться". Свою думку щодо перемовин із ворогом висловив днями і мер Львова Андрій Садовий. В інтерв’ю "РБК-Україна" він сказав, що на його думку наразі можливий лише "тимчасовий спокій", водночас зауважив, що "вічна тільки смерть", тому треба думати про життя людей. Мер Львова наголосив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується, але відкритим залишається питання, яким результатом вона завершиться:

"Я не думаю, що це є таємницею, що переговори тривали і тривають. На різних рівнях, використовуючи треті країни. Хоча є чинний указ президента про заборону будь-яких перемовин".

Мер Львова Андрій Садовий

Війна відновиться?

Садовий зауважив, що не знає, якими будуть ці перемовини. Водночас наголосив, що це залежить від внутрішнього потенціалу України і розуміння, що Росія була, є і буде завжди ворогом для держави. Мер Львова також відповів на запитання, чи це буде не останній раунд:

"І навіть якщо ми будемо мати якийсь час спокою, то це буде тимчасовість. І ми повинні цей час спокою максимально використати, щоб перебудувати ситуацію в нашій державі і бути потужнішими в рази, щоби Росія боялася наступний раз на нас нападати. А вони життя нам не дадуть, тому що наш успіх – це їхня смерть. Львів за останні 100 років був частиною шести різних країн. Так, нас породив король Данило, сьогодні ми є культурна столиця України, це наша гордість і ми відчуваємо цю відповідальність, яка на нас сьогодні є, але ще раз наголошую, вічна тільки є смерть. Життя є тимчасове. Тому треба думати про життя людей".

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Якщо буде перемир’я, коли може розпочатися нова війна?

А от український журналіст Віталій Портников під час розмови з головою правління Громадянської мережі "Опора" Ольгою Айвазовською зробив іншу цікаву заяву, мовляв, твердження про те, що коли війна з Росією не закінчиться чітким, зрозумілим та справедливим миром, то вона розпочнеться знову через шість місяців, є повним безглуздям. На його думку, Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни:

"Якщо війна закінчиться, то вона не розпочнеться. Тому що, якщо війна закінчиться, це буде означати, що Росія не має економічних ресурсів для її проведення. Економічні ресурси за 6 місяців не відновлюються, вони і за 6 років не відновлюються. Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо вони [росіяни] погодяться на припинення вогню, значить у них цих ресурсів вже немає. Якщо у них ці ресурси будуть, вони не погодяться на припинення вогню".

Що треба зробити, аби не сталося повтору подій?

Портников зауважив, що закінчення війни без гарантій та без політичної угоди, лише розведенням військ означатиме повернення до статус-кво – коли вогонь припиняється, санкції не знімаються, жодних гарантій безпеки ніхто не надає, євроатлантична перспектива України підтверджується, але нічого не відбувається. Тобто, цитуємо: "Ситуація тільки відрізняється тим, що немає повітряних тривог. Просто немає війни, а війська стоять".

Журналіст також припустив, що суспільство після війни буде іншим. За його словами, буде новий шок, втома та небажання це ще раз пережити. Але тим часом під шумок намагається пролізти й білоруський диктатор – самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він днями заявив, що на його думку, і Білорусь має брати участь у переговорах щодо встановлення миру в Україні. Цікаво дуже, але дивуватися нічому. У Лукашенка аргумент – мовляв, там будуть вирішуватися і питання Білорусі, а в них за спиною робити цього не можна.

Заява Подоляка про припинення вогню

А на початку жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи статтю видання Corriere Della Sera, що президент Володимир Зеленський нібито був готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу, заявляв, що без програшу РФ не існує жодних дієвих гарантій безпеки й ніхто не погодиться їх надати. Хоча б тому, що сьогодні є й без того надто багато стримувальних чинників, щоб просто забезпечити належну ресурсну підтримку України:

"РФ продовжить експансію, збільшивши її обсяги й усвідомлюючи, що не буде жодної підсумкової відповідальності за масові злочини й ніхто безпосередньо не втручатиметься, навіть якщо вона (РФ) вирізатиме тисячами цивільне населення. Залишимо все ж таки осторонь нелогічні ілюзії та невиправдані сподівання".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Гучні заяви, а де дії?

Подоляк також дорікнув, що частині союзників "бракує політичної волі" для ухвалення дієвих рішень "щодо зброї та скасування неформальних заборон". Ну й по факту так і є, адже скільки не говорили про зняття заборони бити зброєю дальньої дії по військових складах на території РФ, аби вберегти життя цивільних, які страждають від російських обстрілів, окрім гучних заяв українці нічого не отримали.

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