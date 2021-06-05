Україна відкинула пропозицію Ірану щодо компенсацій сім'ям загиблих у збитому під Тегераном літаку МАУ

Іран запропонував виплатити сім'ям загиблих по 150 тисяч доларів компенсації.

Україна відкинула односторонню пропозицію Ірану сплатити 150 тисяч доларів компенсації за кожного загиблого на облавку збитого над Тегераном в січні минулого року українського Боїнга.

Про це 4 червня йшлося у випуску ТСН 19:30.

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По завершенню третього раунду переговорів з Іраном речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що хоча компенсація родинам загиблих є важливим елементом процесу забезпечення справедливості, визначати її обсяг можна лише після з'ясування всіх обставин збиття та притягнення винних до відповідальності.

"Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням", - наголосив він.

Новини України: пропозицію Ірану сплатити компенсації за загиблих на облавку "Боїнга" відкинули

Як повідомлялося, Україна, Велика Британія, Канада та Швеція направили претензії до Ірану через збиття літака авіакомпанії МАУ.

Нагадаємо:

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

не погоджувалася. У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

за збиття. Процес виплати компенсацій рідним жертв може затягнутися на два роки.

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