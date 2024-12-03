Україна відмовилась від гарантій безпеки: гучна заява МЗС щодо вступу до НАТО

Україна не погодиться на жодні "альтернативи, сурогати чи замінники" повноправного членства в НАТО.

Вступ до НАТО – єдиний варіант гарантій безпеки для України. У МЗС України зробили гучну заяву, що Київ не погодиться на жодні альтернативи повноправного членства в альянсі. Про це зазначав і президент України Володимир Зеленський. Однак, є нюанси. Ба більше, Зеленський навіть вказав, куди має піти Росія у своїх поступках під час можливих перемовин. Усі деталі – в ексклюзиві ТСН.ua.

Альтернативи НАТО немає

Україна не погодиться на жодні "альтернативи, сурогати чи замінники" повноправного членства в НАТО, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу.

"Однак у 2014 році Російська Федерація, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, брутально знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала свою агресію проти України, що у 2022 році переросла у повномасштабне вторгнення", – зауважили в МЗС.

Таку ж думку висловив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News. Він чітко дав зрозуміти, що альтернативи НАТО для України немає.

Своєю чергою в МЗС зауважили, що невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій спричинило зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн і регіонів. У заяві МЗС також звернулося до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки.

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"Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також фактором стримання подальшої агресії РФ проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. З гірким досвідом Будапештського меморандуму ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що запрошення України до НАТО зараз стане ефективною протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції країни. Але чи дійсно це спрацює?

Цікаву думку з цього приводу висловив політичний експерт Юрій Романенко. За його словами, незрозуміло, навіщо було стільки часу приділяти саме безпековим гарантіям з боку США та Європи для України, якщо в кінцевому результаті українська влада заявляє, що альтернативі НАТО – немає.

Пише Романенко у своєму телеграм-каналі і про те, що НАТО "м’яко кажучи" плювати на ультиматум України, та розмірковує – скільки тижнів протримається Україна, якщо буде віддано наказ припинити військову підтримку західними партнерами.

"Перше: навіщо протягом року, як дурень зі ступою гасали з пустушкою безпекових договорів із США та європейськими країнами, щоб зараз визнати, що це по суті пустушка. Друге: навіщо себе виставляти дурнями та вести переговори, які за кілька місяців закінчаться перемир'ям, але по ходу говорити, що ми не підпишемо нічого, крім НАТО, якщо НАТО нас відкритим текстом посилає на**р. Починаючи адміністрацією Трампа та закінчуючи Німеччиною, яка послала Шольца у вагоні", – зазначив Романенко.

Він також запитує: як Україна планує вести переговори з РФ на другому саміті миру, якщо досі не скасовано закон, який забороняє вести переговори з Росією? Крім того, якщо для Путіна питання невступу до НАТО України є найбільш принциповим питанням, то як можна зупинити війну через негайний вступ України до НАТО?

Отже, питань наразі більше, ніж відповідей. І головне – чи готові в НАТО взагалі прийняти Україну до Альянсу?

Чи запросять Україну до НАТО

Ба більше, Reuters повідомило, що НАТО наразі навряд чи прислухається до заклику України про запрошення до членства. Агентство нагадало, що в листі до своїх колег із НАТО, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії у веденні війни, а саме – недопущення вступу України до Альянсу.

Однак серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, заявили низка дипломатів на умовах анонімності.

"На досягнення консенсусу підуть тижні й місяці", – цитує свої джерела видання.

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І це мова лише про консенсус, а не про факт запрошення. Високопоставлений американський чиновник зазначив Reuters, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи у можливі переговори". Йдеться про збільшення фінансування, озброєння та мобілізацію.

Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, однак цього не сталося. Київ наполягає на визначенні чіткого графіка вступу, але конкретних рішень досі немає.

В Альянсі запевняють, що "двері до НАТО" залишаються відкритими, проте членство неможливе до завершення війни. Президент Володимир Зеленський вважає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне досягти цього до повернення Дональда Трампа у Білий дім, побоюючись змін у американській політиці.

Попередження для Трампа

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте попередив Трампа про наслідки, якщо Україну змусять прийняти "поганий мир". За його словами, США зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Північної Кореї, Китаю та Ірану, якщо Україну змусять підписати мирну угоду на вигідних Кремлю умовах. Тож зараз найголовніше переконатися, що, коли президент України Володимир Зеленський вирішить почати мирні переговори, у нього буде можливість зробити це з позиції сили.

Чи змусять Україну відмовитись від окупованих територій

Однак, ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг зробив тривожну заяву про необхідність тимчасової відмови України від окупованих територій. Столтенберг вважає нереалістичним, що лінія припинення вогню включатиме усі українські території, які зараз контролює Росія. Він зазначив, що для якнайшвидшого припинення війни Україні можливо доведеться тимчасово відмовитися від окупованих територій.

Своєю чергою Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни, яку розпочала Росія. А окуповані території можна повернути "дипломатичним шляхом". За його словами, у самому запрошенні до НАТО мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території", – сказав президент.

Зеленський зауважив, що таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно цього не пропонував.

Тим часом країни Північної Європи припускають, що досвід Німеччини часів Холодної війни може стати зразком для України. Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а схід залишався під впливом СРСР. За аналогією, західна Україна могла б інтегруватися до НАТО, тоді як східні території, які зараз окуповані Росією, на якийсь час залишаться поза межами альянсу.

Примітно, що Столтенберг підкреслив, що дипломатичні переговори та компроміс можуть прокласти шлях до угоди про припинення вогню.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі вона має включати всі території, які Росія зараз контролює. Але ми бачимо, що це може бути нереалістично досягнути у найближчому майбутньому. Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна має віддати територію назавжди", пояснив він.

Водночас колишній генсек НАТО наголосив на важливості того, аби Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку територією. Це може бути членство в Альянсі, але є й "інші способи озброїти і підтримати українців".

Підтримка України з боку Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 2 грудня відвідав Київ, запевнив про підтримку України та оголосив про надання військової допомоги на сумму 650 млн євро. Пакет допомоги включає системи IRIS-T, танки Leopard-1, розвідувальні та ударні БПЛА. Озброєння має бути доставлене до України до кінця грудня.

Своєю чергою Зеленський у відповідь на питання про ймовірні поступки, на які має піти Росія під час можливих перемовин, сказав, що РФ має "піти на три букви".

"Або НАТО, або ядерна зброя"

Ще одну гучну заяву Зеленський зробив на пресконференції під час саміту лідерів ЄС, що відбувся у жовтні 2024 року. Тоді український президент повідомив, що у розмові з Дональдом Трампом розповів йому, що Україні для захисту потрібне членство у НАТО, адже гарантії Будапештського меморандуму були провалені.

"Або в України буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист. Або наша держава повинна бути частиною Альянсу", — зазначивзазначив він.

Згодом Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Генсек НАТО коротко прокоментував це і запевнив, що Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб вона мала все, що потрібно".

У відповідь на це у Кремлі заявили, що вступ України до НАТО неприйнятний для Росії. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, вступ України до НАТО “не ліквідує першопричини спецоперації”.

Ну а поки Україну годують обіцянками, інші країни, такі як Фінляндія та Швеція, стрімко стали повноправними членами НАТО. Обидві країни подали заявки на вступ до Альянсу 18 травня 2022 року.

Фінляндія стала членом НАТО менше ніж за рік – 4 квітня 2023 року. Швеція стала 32-м членом Альянсу 7 березня 2024 року. А у випадку України тільки на запрошення до НАТО підуть місяці і можливо, навіть роки. А в цей час українці гинуть на фронті за мирне життя у Європі.

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