Україна відмовиться від долара: коли це станеться та чи варто наразі скуповувати валюту

Україна відмовиться від долара і перейде на євро. В НБУ вразили гучною заявою та розповіли, як це відбуватиметься.

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Євро замінить долар

В Україні відмовляться від долара та перейдуть на євро. Тобто євро замінить долар як курсоутворювальна валюта в Україні. Водночас різкого переходу не буде. У Нацбанку обіцяють: усе відбудеться повільно та непомітно. Водночас озвучувати конкретні терміни такого переходу не стали. Так, за словами першої заступниці очільника НБУ Катерини Рожкової, наразі не найкращий час відв'язувати курс гривні від долара заради переходу на євро. Адже країна перебуває у стані війни.

"Зараз, у період викликів, пов'язаних насамперед з війною, які самі собою є шоком для економіки, можливо, це не найкращий час... Ми будемо уникати будь-яких шоків", - запевнила вона.

Також вона наголосила: сам перехід з долара на євро піде на користь українській економіці, зокрема у розрізі прагнення України увійти до Євросоюзу.

В НБУ повідомляли і раніше, що розглядають можливість прив'язати курс гривні до євро замість долара. Головна причина – зростання частки валютних угод, що здійснюються в країні, саме в євро. Ба більше, завдяки активній підтримці України під час війни країнами Євросоюзу дуже зросла частка євро у структурі залучень Кабміну.

Як уточнили "Мінфіну" у Нацбанку, майже вдвічі — від 23,3% до 46,2%. Водночас, долар тут просів від 56,7% до 33,4%. Однак, як і зараз, тоді зазначалося: найближчим часом цього не станеться. Адже хоча перехід української економіки на євро є перспективним, поки це залишається на рівні стратегічних планів. І реальні терміни визначити важко.



Що кажуть у Мінфіні

Щоб зрозуміти, на чому ґрунтуються оцінки та прогнози регулятора, "Мінфін" надіслав офіційний запит до НБУ. З відповідей Нацбанку зрозуміло, що показник купівлі євро впритул наблизився до 50% у покупках клієнтами безготівкової євровалюти на умовах spot ("на місці"). Такий формат має на увазі миттєву угоду з одночасним визначенням курсу (постачання може відбуватися наступного дня), і йдеться про бізнес. Як що до війни частка євро у валютних безготівкових покупках рухалася в рамках 36−40%, то 2023 року досягла 46%, а в січні-березні 2024-го тримається на рівні 45% через збільшення імпортних закупівель України в Євросоюзі.

Одночасно Нацбанк показує поетапне скорочення угод за доларом від 57−61% до 53−54%. Також очевидним є збільшення в Україні пропозиції безготівкового євро за 5 років із невеликим — від 22% до 30%. Наш бізнес активніше експортує свою продукцію до ЄС та укладає з місцевими компаніями контракти у євровалюті.



Придбання євро українцями зросли від 22−23% до 24% після нападу країни-терориста, коли багато наших співвітчизників втекли від великої війни до Європи. А продаж європейської валюти зростає, коли наші люди відвідують свої сім'ї в Україні або повертаються на батьківщину. Проте домінуючим у готівковому валютообміні залишається долар, частка якого тримається на рівні 75%.

Аналітики "Мінфіну" зазначали: попри наміри Нацбанку відв'язати гривню від долара і почати рахувати її курс за євро, переходу на євровалюту не планується. Водночас ні в найближчому, ні у віддаленому майбутньому. Адже серед іншого - у такий спосіб Україна втратить можливість самостійно проводити відсоткову політику.

Крім того, відмова від гривні унеможливить здійснення незалежної курсової політики. Також зазначається, поки що немає єдиної думки про те, наскільки такий крок є ефективним для країн з нестійкою демократією та нерозвиненими ринками.

"Кризи часто мають внутрішню політичну природу. А стандартним методом абсорбції валютних і фінансових шоків, викликаних кризою, є саме девальвація національної валюти, чого не можна робити після входження в зону євро", – пояснюють експерти.

"Однак поступовий рух України до ЄС обов'язково призведе до подальшого зростання частки євро і в торговельних контрактах, і в безготівкових розрахунках громадян та компаній", — спрогнозував "Мінфіну" головний менеджер із макроекономічного аналізу "Райффайзен Банку" Сергій Колодій.

Тому це – довгострокова перспектива, реалізація якої залежатиме від низки важливих обставин, запевнив очільник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Водночас, зазначив він, інтеграція до ЄС справді передбачатиме деякі зміни у монетарній політиці. І, можливо, саме приєднання до ЄС "стане відправною точкою до можливої "прив'язки" до європейської валюти".



Що відбувається на ринку валют

Нагадаю, що минулого тижня для українців було дві новини щодо курсу валют: погана і хороша. Погана – гривня продовжує знецінюватися, хороша – гривня дешевшає повільно.

Утім, від початку року середній курс на готівковому ринку дійшов до 43 грн за долар, це на 50 копійок більше, ніж було 31 грудня минулого року. За інформацією спеціалізованих сайтів, весь тиждень від 6 до 12 січня тривало поступове підвищення курсу долара, як безготівкового, так і готівкового. Рубіж у 43 грн/долар у продажу готівки було досягнуто у п’ятницю, 10 січня. Офіційний курс євро протягом тижня коливався від 43,33 до 43,90 грн/євро.

На 13 січня регулятор встановив курс 43,57 грн/євро (+24 копійок за тиждень). Співвідношення долар/євро збереглось на рівні 1,03 долара за євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що у робочі дні від 6 до 10 січня тренд на міжбанківському валютному ринку був висхідним, і якби не продаж валюти Нацбанком, безготівковий курс міг би бути й вищим за 42,45 грн/долар (+12 копійки від початку тижня).

Експерт пояснив, звідки з’явились додаткові кошти на придбання валюти фізособами – це виплати за підсумками року у державних і бізнес-структурах. Ці кошти співвітчизники швидко конвертують у долари, вважаючи, що девальвація гривні триватиме. Андрій Забловський зазначив, що у грудні 2024 року видатки з держбюджету були рекордними – понад 705 млрд грн, на чверть більше, ніж у грудні 2023 року і на 65% більше, ніж у листопаді 2024 року. Очевидно, що це створило додатковий тиск на валютний ринок і призвело до подальшого здорожчання долара.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти прогнозують, що на поточному тижні гривня дешевшатиме і далі, але їхні думки різні з приводу того, наскільки швидко це відбуватиметься.

"Можлива невелика пауза, бо готівковий ринок уже досяг середнього курсу 43 грн/долар, – говорить Андрій Шевчишин. – Нацбанк проводить досить активну політику, аби не було швидкого знецінення гривні. Та це не міняє загальний тренд на її девальвацію".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що до 19 грудня не варто очікувати значного здорожчання долара.

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів однакові щодо продажу валюти: як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності і різні щодо купівлі доларів чи євро. Олег Пендзин прогнозує, що у перші три місяці поточного року курс готівкової гривні не досягне 44 грн/долар (+2%), тому гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) будуть прибутковішими за інвестиції у купівлю готівкової валюти.

Андрій Шевчишин згоден, що гривневі інвестиційні інструменти поки можуть принести більший прибуток, ніж купівля готівкової валюти. Однак у тривалій перспективі – рік і більше – валюта може дати дохід, співставний якщо не з ОВДП – фінансовим інструментом, поки не дуже звичним для пересічного українця, то принаймні з гривневими депозитами.

"Додатковими перевагами валютної готівки є висока доступність і швидка ліквідність, тобто її можна без проблем у будь-який момент поміняти на гривні, а на побутовому рівні – і розрахуватись по вигідному курсу, – аргументував Андрій Шевчишин. – Але вкладати всі без винятку кошти у валюту навряд чи доцільно. Можлива така стратегія: короткотермінова перспектива – гривневі депозити або ОВДП, довготермінова – купівля валюти. Наразі краще долар, який дорожчає, а не євро, бо курс євро у найближчі місяці може знизитися до паритетного з доларом".

Андрій Забловський нагадав: варто купувати будь-які активи, зокрема й валюту, тоді, коли вона дешевшає. Тому краще взяти паузу, доки не відбудеться зміна президента у Сполучених Штатах. Це, зокрема, прояснить ситуацію зі співвідношенням долара та євро. Поки можна купувати ОВДП і банківські зливки дорогоцінних металів. Експерт додав, що золото не дешевшатиме, але прибуток дасть не раніше, ніж через кілька років.

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