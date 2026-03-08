- Дата публікації
Україна відправляє групу військових на Близький Схід: що вони там робитимуть — деталі від Зеленського
Українські експерти летять у Перську затоку ділитися досвідом знищення БпЛА.
Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у короткій розмові з журналістами, чекаючи на прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, який приїхав до України.
За його словами, таких груп буде декілька. Серед цих країн також є великий інтерес до українських дронів-перехоплювачів. На запитання, чи готовий Київ продавати такі дрони, президент відповів:
«Той об’єм, який не використовують наші, ми готові продавати. Він, у принципі, достатньо великий. Три країни точно готові купувати».
Пізніше, уже на брифінгу з нідерландським прем’єром, Зеленський уточнив, що йдеться про військову експертизу.
«З відповідними можливостями захисту вони будуть відправлені — те що я вас сказав. Багато в цьому діаолозі обговорюється. Поки що рано казати про інші деталі. Я думаю, наступного тижня, коли експерти будуть на місці, допоможуть. Бо вони їдуть зі спроможностями допомогти», — сказав глава держави.
Раніше Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».
У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід. Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.