Україна готує місію до Перської затоки: навчатимуть боротьбі з дронами / © Associated Press

Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у короткій розмові з журналістами, чекаючи на прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, який приїхав до України.

За його словами, таких груп буде декілька. Серед цих країн також є великий інтерес до українських дронів-перехоплювачів. На запитання, чи готовий Київ продавати такі дрони, президент відповів:

«Той об’єм, який не використовують наші, ми готові продавати. Він, у принципі, достатньо великий. Три країни точно готові купувати».

Пізніше, уже на брифінгу з нідерландським прем’єром, Зеленський уточнив, що йдеться про військову експертизу.

«З відповідними можливостями захисту вони будуть відправлені — те що я вас сказав. Багато в цьому діаолозі обговорюється. Поки що рано казати про інші деталі. Я думаю, наступного тижня, коли експерти будуть на місці, допоможуть. Бо вони їдуть зі спроможностями допомогти», — сказав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід. Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.