Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба": коли чекати на 90 мільярдів євро від ЄС

Нафтопровід "Дружба"

Україна завершила ремонтні роботи на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба». Цей крок став вирішальним для розблокування багатомільярдної допомоги від Євросоюзу, яку місяцями стримував офіційний Будапешт.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Питання життя і смерті: 90 мільярдів на кону

У Брюсселі посли держав-членів ЄС збираються для остаточного схвалення 90-мільярдної позики Україні. Цей кредит віцепрем’єр Тарас Качка назвав «питанням життя і смерті». Процес тривалий час блокував Віктор Орбан, але поразка його партії на виборах та зміна риторики Будапешта відкрили «вікно можливостей».

Кая Каллас, топдипломатка ЄС: «Після виборів в Угорщині з’явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин. Міністри також закликали до швидкого прогресу зі схваленням 20-го пакету санкцій».

Нафтовий шантаж та відповідь Києва

Головною перепоною останніх тижнів було зупинення нафтопроводу «Дружба», через який російська нафта надходить до Угорщини. Віктор Орбан звинувачував Київ у навмисному зволіканні з ремонтом після січневих обстрілів. Україна заперечувала політичний підтекст, посилаючись на технічні складнощі. Напередодні Володимир Зеленський офіційно підтвердив: труба готова до роботи.

Володимир Зеленський, президент України: «Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови. Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки».

Коли чекати на гроші?

Президент Євроради Антоніу Кошта вже подякував Зеленському за дотримання зобов’язань. Формальні процедури мають бути завершені вже сьогодні, 22 квітня.

Графік виплат:

Травень-початок червня: Україна має отримати перший транш із 90-мільярдного пакета.

Червень: очікується відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Окрім фінансової підтримки, у Брюсселі готуються до обговорення 20-го пакету санкцій проти Росії. Новий лідер Угорщини Петер Мадяр, хоч і висловлює певні застереження, загалом підтримує прозахідний курс, що дає надію на припинення епохи системного блокування українських питань.

