"Україна виходить на нову загрозу, обумовлену "Дельтою" - епідеміологиня

За словами спеціалістки, в Україні завдяки м'якій схемі ведення протиепідемічних заходів сталося достатньо серйозне проепідемічування населення.

Згідно з дослідженням, в окремих регіонах частка захищених осіб внаслідок перенесенного захворювання або зустрічі з патогеном без клінічної маніфестації (асимптомні форми хвороби) досягає в окремих місцях з високою щільністю навіть 70%.

Про це розповіла епідеміологиня Наталія Виноградова під час прямого ефіру у ток-шоу "Право на владу".

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Спікерка зазначила, що колективний імунітет розраховується за простою формулою: кількість людей, які перехворіли, плюс кількість людей, які щеплені двома дозами.

"Ізраїль вийшов на таку високу цифру саме за рахунок того, що провів дві третини щеплень плюс одна третина перехворілих. І як результат, така чудова захищеність у цій державі. Ми ж вели півтора року дуже виважену політику запровадження протиепідемічних заходів - карантину. Але мали різні його варіанти. Причин було декілька. Одна з причин - що в нас не було іншої спроможності. Друга - важлива соціально-економічна складова. Третя - моральна. Ми з вами відпускали час від часу з тим, щоб зняти якусь напругу, або якщо того дозволяла ситуація. Або навпаки запроваджували негайно. Навіть сміялися з того карантину вихідного дня - подивіться, як зараз Португалія закриває Лісабон за нашою схемою", - зазначила епідеміологиня.

Наталія Виноградова анцентувала, що "завдяки такій м'якій схемі ведення протиепідемічних заходів, у нас дійсно сталося достатньо серйозне проепідемічування населення на перших 6 місяцях, коли йшов "м'який" уханський штам і була незначна частка по тяжким формам, низька контагіозність, але достатня для того":

"Ми проводили дослідження рік тому - отримали 34-47% людей в організованих колективах, у яких була вже імуновідповідь. Тобто рік тому в організованих колективах ми вже дістали проепідемічування. До загальної популяції - на сьогодні ми розпочали ці дослідження. Результати по окремих регіонах свідчать, що частка захищених осіб внаслідок перенесенного захворювання або зустрічі з патогеном без клінічної маніфестації (асимптомні форми хвороби) досягає в окремих місцях з високою щільністю навіть 70%. Якщо ми зараз додали щеплення у центрах вакцинації плюс проепідемічування - Україна зараз виходить на нову загрозу, обумовлену "Дельтою", на досить непоганому рівні. На відміну від європейських країн, де жорстко тримали карантин. Звичайно, вони мають вищий відсоток вакцинованих, але ми приблизно на одному рівні", - акцентувала спеціалістка.

Нагадаємо, у США майже всі смерті від коронавірусу фіксують серед невакцинованих хворих. Зазначається, що із понад 853 тисяч госпіталізацій через SARS-CoV-2 менше 1200 (приблизно 0,1%) стосувалися повністю щеплених американців.

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