Україна вперше зіграла в 1/4 Євро: чи може збірна виступити краще і що має зробити для цього держава

Україна вперше зіграла в 1/4 Євро: чи може збірна виступити краще і що має зробити для цього держава

Треба визнати, що футбол прямо залежить від потужності самої держави.

Збірна виклалася на повну — і за це нашим футболістам дякуємо. Опинитися серед восьми найсильніших команд Європи теж круто. Але чи можемо краще? Чи це реально? І що для цього треба?

Про це йдеться 4 липня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Так довго збірна України на Євро ще втримувалась. Ми — у 8-ці найкращих команд. Вперше. Перемогу над шведами, яку ми святкували на початку тижня, попри сильну гру наших, називали дивом. Не інакше. Уважні уболівальники навіть шукали йому пояснення. Як-от Божа поміч — коли перед матчем наш воротар Георгій Бущан поцілував свій хрестик і поклав біля воріт.

М’яч часто опинявся за сантиметр від голу, але дивом потрапляв у перекладину чи руки голкіпера. Ба більше нам першими вдалося відкрити рахунок. Гол Олександра Зінченка додав нам впевненості. І брутальності грі шведів. Противник, Маркус Даніельсон отримає "червону" картку і піде з поля за моторошну травму коліна нашого Артема Бєсєдіна.

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Та українці згуртувались ще більше. І от на останніх хвилинах Артем Довбик – досі маловідомий футболіст стає зіркою – забивши переможний гол. Блискучий. Він увійде в історію як один із найпізніших переможних м'ячів в історії чемпіонатів Європи.

Рахунок 2:1 на нашу користь. Ейфорія від перемоги над Шведами окрилила всіх – і збірну, і родини гравців, і мільйони українців.

У Римі нас чекав наступний суперник — Англія. Але наших уболівальників через карантин туди не пускали. Утім, підтримки вистачило. Зібралася вся наша діаспора.

Тренера нашої збірної Андрія Шевченка, який колись був зіркою італійського "Мілану", тут справді дуже люблять. Про це на перших шпальтах писатимуть ЗМІ. Англійці навіть ревниво реагуватимуть на італійське "форца", себто "вперед", Україно.

Шалена підтримка збирається і в Україні. Здається, 10-ки тисяч людей прийшли у фан-зони.

Англійська збірна – одна з найдосвідченіших, найсильніших і найдорожчих команд світу. Вона коштує у 5 разів більше за нашу. Англія виграє 5-й матч — без жодного пропущеного голу.

Тренер Андрій Шевченко вважає, щоб гарно грати, Україні треба мати потужний внутрішній чемпіонат. Слова ніби прості — тільки що це означає насправді. Скільки команд рівня "Динамо" і "Шахтаря" може дозволити собі країна. Скільки бізнесменів здатні утримувати таку інфраструктуру. Скільки футбольних шкіл для діток треба створити. Скільки грошей на це витратити. І де їх брати під час війни.

Треба визнати, що футбол прямо залежить від потужності самої держави. І хоч результат 0:4 нікому подобатися не може — відчуття, що наші таки билися, було. І саме тому, ми опинилися серед футбольних грандів. Навіть везіння дається тим, хто за нього бореться.

Та попри все, маємо приємні результати. Наш Андрій Ярмоленко увійшов у 5-ку найкращих футболістів цього чемпіонату. А Микола Матвієнко посів 8 місце за майже блискавичну точність пасів.

Після гри уболівальники ще довго не розходились. Трибуни гули. Ні! Не від обурливого свисту, там кричали слова підтримки. Хлопці теж знайшли в собі сили підійти до вболівальників і подякувати їм.

Суперник був сильний. Підготуються, наступного разу наша молода збірна покаже дуже гарний футбол. І нарешті, сам факт гри у чверть фіналі, це не просто приз, це крок до майбутньої команди. Це школа, без якої нові перемоги неможливі. Та збірна, яка сьогодні повернулася в Україну зовсім не схожа на ту, яка на Євро-2020 лише збиралася.

Раніше повідомлялося, як збірну України зустрічали після прильоту з Євро-2020.

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