Україна втратила одразу трьох пілотів: як прощалися із загиблими захисниками неба

Майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій Пільщиков – за їхніми плечима сотні бойових вильотів на знищення ворожих безпілотників, ракет, літаків.
Повітряні сили оприлюднили імена усіх трьох пілотів, які загинули на Житомирщині. Це майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій Пільщиков. За плечима всіх трьох – сотні бойових вильотів на знищення ворожих безпілотників, ракет, літаків. Найбільше літав і збивав наймолодший – Андрій на позивний "Джус".
Про обставини трагічного польоту, а також про щемливий пост коханої "Джуса", йдеться в ТСН.
Це ще британська традиція з часів Другої світової війни – пілоти спалюють піаніно в пам’ять про свого загиблого побратима. Україна втратила одразу трьох пілотів. На деці піаніно написано – "Джус", Мінка, Проказін.
Лише сьогодні, після загибелі ми нарешті побачимо їхні обличчя без балаклав і прочитаємо їхні імена та прізвища: майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій Пільщиков. За плечима усіх трьох сотні бойових вильотів на знищення ворожих безпілотників, ракет, літаків. Найбільше літав і збивав наймолодший – Андрій на псевдо "Джус".
Молодий, серйозний мотивований. Багато літав і багато вчився, псевдо "Джус" капітан Пільщиков отримав в США. Так американські пілоти називали його через те, що він приницпово не вживав алкогольє, а пив лише сік. А ще саме "Джус" активно виступав у західній пресі з закликами надати Україні літаки західного виробництва.
"Яким би ти не був герой, яким би ти не був патріот і так далі, ти не можеш з залізяки витиснути більше, ніж в ній закладено. Тільки деякими хитрощами і тільки-тільки іноді", – розповідав він.
В останньому польоті льотчики також літали за сучасними мірками залізяччі – Л-39, останній з яких зійшов зі стапелів ще минулого тисячоліття. "Джус" відкрито говорив про технологічну відсталість українських винищувачів і переконував, Україні потрібні F-16.
"Маючи ці винищувачі ми зможемо набагато більше життів зберегти на землі під час наших як оборонних, так і наступальних дій. Ми значно знизимо наші втрати наземних сил та ресурсів, ми захистимо наші міста від постійного ракетного терору, збережемо життя цивільного населення і ми зможемо завдавати удари по ворожій ППО", – розповідав "Джус".
Загибель одразу трьох досвічених пілотів і втрата двох навчальних літаків – знайти причину, а можливо і винних пообіцяв президент України.
"Привид Києва – це ми. Це наш підрозділ, наша бригада яка з перших днів війни обороняємо Київ, нашу країну", – розкрив раніше таємницю перших днів війни пілот "Джус".
Офіційно про причини трагедії військові обіцяють розповісти пізніше. Неофіційно кажуть, найочевидніше пілоти відпрацьовували один з найскладніших видів польоту – парою на наднизькій висоті.
А ще пілоти переконують, загиблі побратими не помирають, вони просто злетіли і залишаються там, у небі, прикривати нас звідти.
Щемливий пост про загиблого "Джуса" написала у соцмережі його дівчина Меланія Подоляк: "Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла".
Нагадаємо, що 25 серпня у небі над Житомирщині сталася катастрофа. Загинули троє українських льотчиків, серед яких і Андрій Пільщиков, позивний – "Джус".
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