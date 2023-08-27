Україна втратила одразу трьох пілотів: як прощалися із загиблими захисниками неба

Повітряні сили оприлюднили імена усіх трьох пілотів, які загинули на Житомирщині. Це майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій Пільщиков. За плечима всіх трьох – сотні бойових вильотів на знищення ворожих безпілотників, ракет, літаків. Найбільше літав і збивав наймолодший – Андрій на позивний "Джус".

Про обставини трагічного польоту, а також про щемливий пост коханої "Джуса", йдеться в ТСН.

Це ще британська традиція з часів Другої світової війни – пілоти спалюють піаніно в пам’ять про свого загиблого побратима. Україна втратила одразу трьох пілотів. На деці піаніно написано – "Джус", Мінка, Проказін.

Лише сьогодні, після загибелі ми нарешті побачимо їхні обличчя без балаклав і прочитаємо їхні імена та прізвища: майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін, капітан Андрій Пільщиков. За плечима усіх трьох сотні бойових вильотів на знищення ворожих безпілотників, ракет, літаків. Найбільше літав і збивав наймолодший – Андрій на псевдо "Джус".

Молодий, серйозний мотивований. Багато літав і багато вчився, псевдо "Джус" капітан Пільщиков отримав в США. Так американські пілоти називали його через те, що він приницпово не вживав алкогольє, а пив лише сік. А ще саме "Джус" активно виступав у західній пресі з закликами надати Україні літаки західного виробництва.

"Яким би ти не був герой, яким би ти не був патріот і так далі, ти не можеш з залізяки витиснути більше, ніж в ній закладено. Тільки деякими хитрощами і тільки-тільки іноді", – розповідав він.

В останньому польоті льотчики також літали за сучасними мірками залізяччі – Л-39, останній з яких зійшов зі стапелів ще минулого тисячоліття. "Джус" відкрито говорив про технологічну відсталість українських винищувачів і переконував, Україні потрібні F-16.

"Маючи ці винищувачі ми зможемо набагато більше життів зберегти на землі під час наших як оборонних, так і наступальних дій. Ми значно знизимо наші втрати наземних сил та ресурсів, ми захистимо наші міста від постійного ракетного терору, збережемо життя цивільного населення і ми зможемо завдавати удари по ворожій ППО", – розповідав "Джус".

Загибель одразу трьох досвічених пілотів і втрата двох навчальних літаків – знайти причину, а можливо і винних пообіцяв президент України.

"Привид Києва – це ми. Це наш підрозділ, наша бригада яка з перших днів війни обороняємо Київ, нашу країну", – розкрив раніше таємницю перших днів війни пілот "Джус".

Офіційно про причини трагедії військові обіцяють розповісти пізніше. Неофіційно кажуть, найочевидніше пілоти відпрацьовували один з найскладніших видів польоту – парою на наднизькій висоті.

А ще пілоти переконують, загиблі побратими не помирають, вони просто злетіли і залишаються там, у небі, прикривати нас звідти.

Щемливий пост про загиблого "Джуса" написала у соцмережі його дівчина Меланія Подоляк: "Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла".

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Нагадаємо, що 25 серпня у небі над Житомирщині сталася катастрофа. Загинули троє українських льотчиків, серед яких і Андрій Пільщиков, позивний – "Джус".

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