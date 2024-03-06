Україна вже готувалась до ядерного удару з боку Росії: експерт і свідок подій розповів приголомшливі деталі

Днями колишній радник ОПУ Олексій Арестович в інтерв’ю Василю Голованову розповів про те, яким може бути ядерний ультиматум з боку Росії.

Що сказав Арестович

"Ультиматум буде такий самий – ядерний удар по Зміїному тактичною ядерною зброєю, демонстраційний. Наступний – по прикордонному переходу між Польщею та Україною або Румунією та Україною, де йдуть озброєння і військова техніка. Наступний – по Ряшеву, по базі, де сідають американські літаки", – зазначив він.

Україна готувалась до ядерного удару

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua розповів, що одного разу українські військові вже готувались до ядерної атаки з боку Росії.

"Олексій Арестович тривалий час був речником української переговорної групи в мінському форматі, він тривалий час був радником Офісу президента з військових питань", - каже Селезньов, коментуючи ці заяви.

Та продовжив: "Щодо варіантів задіяння ядерної зброї. Я не знаю, звідки відомості такого рівня у Арестовича, але те, що ворог може вчиняти будь-які провокації, в тому числі і з задіянням ядерної зброї – це не новина. На Великдень 2022 року багато хто з українських військовослужбовців, хто перебував на Яворівському полігоні на Львівщині, був напоготові… Про це було поінформовано моє найближче оточення, я в той час перебував на Яворівському полігоні. Такі сигнали різними каналами надходили. Він (полігон – Ред.) фактично межує з територією Польщі. Там буквально близько двох десятків кілометрів до кордону. Тоді, я так думаю, спрацювала ефективно залаштункова дипломатія: Путіну було пояснено щодо критичних наслідків як для Російської Федерації, так і безпосередньо для нього особисто, якщо він вдасться до такої ядерної провокації. Можливо, з того часу щось змінилось і Путін відчув свою невразливість і готовність до реалізації такого плану. Я не став би повністю виключати такий варіант".

За словами Селезньова, Росія постійно намагається підвищувати ставки, а варіантів підвищення у неї не так вже і багато.

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