Україна йде в НАТО: експерт розповів, якою буде відповідь Москви

Юрист Олександр Калініченко вважає, що РФ намагатиметься розвалити ту підтримку, яку має Україна в НАТО, саме зсередини.

Російський диктатор Володимир Путін здійснив спробу анексії Донбасу та частини Херсонської і Запорізької областей. Україна з відповіддю не забарилася і подала заявку на прискорений вступ до НАТО.

Якою буде відповідь Москви і чи можливий удар по НАТО - в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів незалежний експерт з регіональної безпеки та питань євроатлантичної інтеграції України, юрист Олександр Калініченко.

"Не думаю, що сценарій удару по будь-яким шляхам сполучення, які розташовані на території країн Альянсу є можливим. Це автоматично задіює 5 статтю, тобто для Росії і у військовому, і стратегічному плані – це абсолютний фініш", - зазначив експерт.

Калініченко наголосив, що Росія не готова до протистояння з Альянсом.

"Я виключаю варіант удару по транспортній інфраструктурі будь-якої країни-члена НАТО. Не думаю, що це буде задіяне. Це буде стратегічно абсолютним прорахунком і поразкою. А от щодо комбінації дій Росії, які останні тижні стосуються енергетичної інфраструктури, диверсії на Північному потоці-1, які ми спостерігаємо, тут, скоріше за все, буде йти спроба розвалити ту підтримку, яку має Україна в НАТО, саме зсередини", - вважає він.

На думку експерта, Росія шукатиме того троянського коня, на зразок позиції Будапешта, який буде розвалювати і санкційну політику Європейського Союзу, і, відповідно, будь-який який консенсус в лаві НАТО, для того, щоб Україна не лише не отримала достатню кількість боєприпасів, зброї, щоб протистояти Росії, а навіть не отримала ту граничну зброю, необхідну нам для швидкої деокупації.

"Тут буде така гібридна стратегія, тобто робота з європейськими державами, намагання на них тиснути енергетично і казати, що вони гаманцем платять за війну і підтримку України. І, відповідно, робота всередині таких інституцій, як НАТО, як Європейський Союз, щоб розвалити будь-яке консенсусне рішення, яке буде прийматися або щодо введення санкцій, або надання Україні більшої кількості зброї", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, через 48 годин після підписання Україною завки про прискорений вступ до НАТО, членство держави в Альянсі підтримали 10 країн-членів блоку.

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства та за прискореною процедурою, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією.