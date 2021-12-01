"Не хочу говорити про дрібні речі": Зеленський пообіцяв, що Україна переможе олігархів

"Не хочу говорити про дрібні речі": Зеленський пообіцяв, що Україна переможе олігархів

Президент наголосив, що правильно не говорити про боротьбу з олігархами, а це робити.

В Україні вперше за останні 30 років розпочато системну боротьбу з олігархами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.

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"Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось каже: "Правильно говорити не "з", а "проти" олігархів", а я скажу: "Правильно не говорити, а це робити". І я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе. Україна з цим закінчить, але я не хочу закінчувати свій виступ саме цією тематикою, тематикою олігархів. Я хочу не говорити наприкінці про дрібні речі, я хочу сказати про головне, про державу без прикрас, без купюр", - сказав глава держави.