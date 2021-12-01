"Не хочу говорити про дрібні речі": Зеленський пообіцяв, що Україна переможе олігархів

Президент наголосив, що правильно не говорити про боротьбу з олігархами, а це робити.
В Україні вперше за останні 30 років розпочато системну боротьбу з олігархами.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.
"Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось каже: "Правильно говорити не "з", а "проти" олігархів", а я скажу: "Правильно не говорити, а це робити". І я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе. Україна з цим закінчить, але я не хочу закінчувати свій виступ саме цією тематикою, тематикою олігархів. Я хочу не говорити наприкінці про дрібні речі, я хочу сказати про головне, про державу без прикрас, без купюр", - сказав глава держави.
Нагадаємо, Рада ухвалила закон про деолігархізацію 23 вересня. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом, та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику.
Перелік олігархів має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом Володимиром Зеленським.
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