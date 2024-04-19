Україна закриє небо: стало відомо, скільки Patriot нададуть партнери

Україні потрібно більше систем ППО і ракет до них. Щодня росіяни завдають все нові і нові ракетні і дронові удари по Україні, зокрема по її мирних мешканцях.

Українців нарешті почули! Вже зовсім скоро партнери нададуть Україні 7 установок Patriot — це саме стільки, скільки просив Київ. Крім того, на підході до України також новий зенітний ракетний комплекс IRIS-T — це пообіцяв його виробник.

Чому партнери раптово прокинулися, на які ще системи може розраховувати Україна, скільки установок Patriot уже в дорозі і яку несподівану заяву зробили в Нідерландах? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Україні потрібна ППО

Україні потрібно більше систем ППО і ракет до них. Щодня росіяни завдають все нові і нові ракетні і дронові удари по Україні, зокрема по її мирних мешканцях. 19 квітня Дніпро та Дніпропетровщина, 18 квітня — Дніпро, 17 квітня — Чернігів, а ще незліченна кількість атак на Харків, Одесу, Запоріжжя, Київ, Донеччину, Сумщину та Херсонщину. І цей список тільки розширюватиметься кожного дня, якщо партнери не передадуть Україні додаткові системи ППО. І схоже, вони це нарешті зрозуміли.



18 квітня важливу, але неочікувану заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Саме його країна одна з тих, хто найбільше допоміг укріпити українську ППО. На варті неба України вже є Patriot, який передав саме Берлін, а також надсучасні системи IRIS-T. На жаль, цього недостатньо. Шольц відверто звернувся до партнерів. Європейці можуть закрити потребу України в ППО.



“Ми сподіваємось, що ще шість Patriot будуть знайдені в контексті НАТО, і я також скористався нагодою тут, в Брюсселі, щоб відстоювати це під час багатьох дискусій”.

Не варто забувати, що одну батарею Німеччина уже пообіцяла Україні зовсім нещодавно. Про деталі угоди 13 квітня розповідав Зеленський:



“Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot — сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T — це теж сильна ППО — і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору”.

Чергова IRIS-T вже найближчими тижнями буде в Україні. Про це 18 квітня у Києві заявив керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє ЗРК, Гельмут Раух, який прибув до України разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком і зустрічався з Зеленським.



“Три наші системи вже в Україні і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів”.

Шольц вступив у гру

Тож канцлер серйозно налаштований закрити українське небо — принаймні настільки, наскільки просить сам Київ. Раніше президент Зеленський заявив, що 26 Patriot закриють українське небо раз і назавжди. Але поки завдання отримати меншу кількість. В інтерв’ю Washington Post Міністр закордонних справ Кулеба назвав потрібну цифру:



“Зеленський сказав, що Україні потрібно 26 “Patriot”, щоб створити повний повітряний щит над Україною, але Кулеба спочатку зосереджений на отриманні семи і якомога швидше. Вони охопили б найбільші міста України і один би залишився вільним, щоб бути ближче до поля бою, де російська авіація б’є по українських військах керованими авіабомби”.



До того, 15 квітня в інтерв’ю Аллі Мазур Дмитро Кулеба заявив, що тоді велись активні перемовини щодо передачі Україні 2 Patriot і одного ЗРК SAMP-T. Це італо-французький аналог американського ЗРК, який зарекомендував себе в Україні і має схожі характеристики з Patriot, зокрема, теж ефективно збиває балістику.

Цей жест розчулив українців

Але трапилося ще дещо, що розчулило українців. Не можуть передати, але можуть купити: таку неочікувану, але дуже важливу заяву зробили в Нідерландах. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте публічно запропонував країнам купити їхні ЗРК, щоб потім передати Україні. Якщо ті країни, які мають системи, але не хочуть передавати їх напряму — чи то “злити Росію”, чи не можуть, бо забороняє законодавство — нехай продадуть Нідерландам, які самі ж організують логістику.



“Ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем Patriot, можливо, не бажаючи постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них, ми можемо доставити їх в Україну, у нас є гроші. Це має вирішальне значення”.

Насправді ж, багато країн у Європі мають свої Patriot. Серед них Німеччина, Іспанія, Греція, Румунія та Швеція. Також ці американські ЗРК чергують в Ізраїлі, Саудівській Аравії, ОАЕ, Єгипті, Бахрейні, Йорданії, Катарі, Кувейті, Тайвані, Південній Кореї та Японії.

Чому так важко передати Patriot?

Але віддавати дорожезний комплекс, при цьому принаймні тимчасово нехтуючи власною безпекою, мало хто готовий, особливо на Близькому Сході чи поряд із Китаєм та КНДР. Одна батарея Patriot коштує космічних грошей, навіть як для зброї — до 2 мільярдів доларів США. Нагадаємо, Конгрес уже півроку дискутує, чи не забагато вони хочуть надати Україні, а там всього 60 мільярдів на рік. Але схема з купівлею може спрацювати. В це вірить Кулеба:



“Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди — не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве. "По суті, коли деякі країни нам кажуть: “Ми вам не можемо передати батарею, тому що тоді ми не будемо дотримуватися стандарту НАТО за кількістю наявних у нас батарей”, а генсек їм каже: "Не прикривайтеся мною. Віддайте все, що треба, Україні. Це зараз головне”.

Скільки систем може отримати Україна?

Раніше в МЗС заявили, що знайшли по світу аж 100 систем Patriot, які дублюють один одну — двійками захищають порти та аеропорти по світу, що є перебором. Ці “зайві” могли б рятувати життя українців від рашистів.

F-16 будуть вже в травні?

Скоро будуть в Україні! Мова йде про винищувачі F-16. За словами прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, українці побачать перший американський літак у себе в небі раніше запланованого — ще до початку літа 2024 року. Принаймні Бельгія зробить все для цього. Не треба забувати, що саме винищувачі є основною ланкою сил ППО у доктрині військ НАТО. Тож, чекаємо і на них.

Український ОПК набирає оберти

Є й інша шикарна звісточка: Данія стала першою країною, яка вирішила не просто купити зброю Україні, а купити її напряму в українського виробника. Як раніше заявляв міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, український ВПК настільки зріс, що зараз Україна не має змоги задовольнити увесь його потенціал замовленнями — не вистачає бюджету.

16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 мільярда данських крон.

Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

“Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту”, — пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Дуже гарні новини

А це дуже гарні новини, адже це дає можливість українським виробникам працювати на повну потужність, заробляти собі гроші і допомагати країні, а ще робить Україну більш незалежною у військовому плані, а також розвиває цілий сектор економіки. Це допоможе Україні стати на ноги, коли війна нарешті закінчиться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ЩОСЬ НЕЙМОВІРНЕ! Україна закриє небо: стало відомо, скільки Patriot дадуть партнери!

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