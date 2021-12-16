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Україна закупить інноваційні ліки для боротьби з COVID-19: як застосовувати препарат і яка дія

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Україна закупить інноваційні ліки для боротьби з COVID-19: як застосовувати препарат і яка дія

Pexels

Ліки дозволять запобігти смерті хворим на COVID-19 із груп ризику.

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 16 листопада.

За словами Ляшка, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу.  

"Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику", - сказав Ляшко.

Голова МОЗ уточнив, що під час призначення "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів коронавірусу відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89 % та на 85 %, якщо лікування починати протягом п'яти днів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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