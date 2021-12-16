Україна закупить інноваційні ліки для боротьби з COVID-19: як застосовувати препарат і яка дія

Україна закупить інноваційні ліки для боротьби з COVID-19: як застосовувати препарат і яка дія

Ліки дозволять запобігти смерті хворим на COVID-19 із груп ризику.

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 16 листопада.

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За словами Ляшка, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу.

"Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику", - сказав Ляшко.

Голова МОЗ уточнив, що під час призначення "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів коронавірусу відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89 % та на 85 %, якщо лікування починати протягом п'яти днів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.