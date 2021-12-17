Україна закупить ще один препарат для лікування коронавірусу: який і як приймати

Україна закупить ще один препарат для лікування коронавірусу: який і як приймати

Препарат знижує ризик важкого перебігу коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Ляшко пояснив, що "Молнупіравір" - це пігулки, їх зручно приймати і препарат не має особливих вимог зберігання.

"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" та застосовувати його для лікування коронавірусу у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби", - сказав Ляшко.

За його словами, це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби.

Крім того, "Молнупіравір" уже зареєстрували для використання Велика Британія, США, ЄС. Їх використовуватимуть, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав умову, за якої можна буде забути про карантин в Україні.

Як повідомлялося:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.