"Україна зараз у найсильнішій позиції": Кулеба розповів про дипломатичну оборону проти Росії

Міністр зазначив, "дійсно Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє".

Україна виграє раунд міжнародної дипломатичної оборони проти агресії Росії.

Про це 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Зараз дипломатія працює на всіх фронтах у буквальному сенсі, не лише на Нормандському дипломатичному фронті. Тому виокремлювати лише одну зустріч було б позбавити себе можливості оцінити картину загалом, де перебуває Україна", - сказав голова МЗС.

Кулеба наголосив, що "об'єктивно Україна зараз у найсильнішій позиції, починаючи від 2014 року. І це проявляється в усьому. І в тій кількості фінансової та військової підтримки, яку ми отримуємо, і у візитах, і у розмовах президента, і в моїх контактах, і в контактах Андрія Єрмака (керівник Офісу президента – ред.). Всі працюють зараз у такій системі, яку ми називаємо "мережева дипломатія": коли кожен робить, що може. І ми закрутили таке мереживо, що дійсно Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє, тому що вона зараз не досягнула жодних стратегічних для себе результатів".

Голова МЗС наголосив, що постійно тривають переговори, зокрема і в Нормандському форматі.

"І в цій широкій картині є один з ключових елементів - це Нормандський формат. Я до вас приїхав просто з Офісу президента, де у президента відбулася чергова розмова з президентом Франції, вже друга розмова за тиждень. Рівень контактів і їхня динаміка дуже інтенсивна. Іде постійне узгодження позицій для того, щоб виступати з сильною позицією у переговорах з Росією", - сказав Кулеба.

Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє – Дмитро Кулеба

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