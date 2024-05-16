Україна збиває набагато менше російських ракет: військовий експерт назвав причину

Україна зараз збиває набагато менше російських ракет, ніж раніше під час повномасштабної війни. За останні півроку військово-повітряні сили перехопили близько 46% цілей.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Чому так відбувається та з чим пов’язано, у коментарі сайту ТСН.ua відповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник.

Видання оприлюднило тривожну статистику

Згідно з їхнім аналізом щоденних даних від командування Військово-повітряних сил, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет. Для порівняння — у попередні півроку показник складав 73%, пише WSJ.

Минулого місяця, як стверджує видання, показник перехоплення знизився до 30%. А показник збиття "шахедів" за півроку знизився на один відсоток і становив 82%. Загалом за останні шість місяців Росія випустила по Україні на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні півроку.

Зниження можливостей протиповітряної оборони України пояснюється посиленням атак російських безпілотників і ракет, а також обстрілами балістичними ракетами. Крім того, як пише WSJ, у Києва закінчуються боєприпаси для системи Patriot, що поставляє Захід, яка раніше була найкращим захистом від подібних атак.

Чому так відбувається

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник каже ТСН.ua, що не поділяє такої точки зору.

“Як ми можемо збивати менше ракет при тому, що на початку війни ми не мали ні MIM-104 Patriot, ми не мали SAMP/T, ми не мали MIM-23 Hawk, не мали Crotale, Mistral, IRIS-T. Як таке взагалі можливо? Що цих установок в нас не було і ми збивали більше, а тепер у нас вони є і ми збиваємо менше?” — каже Петро Черник.

За його словами, росіяни сьогодня не запускають більше ракет, аніж раніше. Ракетний терор почався від жовтня 2022 року.

“Найважчий показник застосування ракет — грудень 2022 року. 236 ракет за місяць. З того часу вони цей показник не повторили. Я взагалі не розумію, як таку дурню писати можуть такі серйозні видання. За останні півроку середні показники запуску за місяць — у межах 70 ракет. Січень — 110, квітень — 40. А за одномоментний залп у 122 ракети кінця грудня 2022 року ми також не вийшли. Це вкид у найчистішому вигляді. Після кожного залпу, який відбувається, особливо крилаті ракети, коли підіймаються Ту-22 М3, Ту-95 МС, коли така велика хвиля ударів, я сам для себе рахую до одного відсотка”, — розповів ТСН.ua Петро Черник.

За його словами, нижче 60% цей показник жодного разу не опускався. Більше того, були випадки збиття 100% цілей.

“Черговий вкид, який на при великий жаль українці повелися. Дуже сумно, що на третьому році війни ми довіряємо якимось незрозумілим джерелам, а не довіряємо своєму Генштабу, котрий чітко після кожного залпу все повністю оприлюднює — що і як збилося. Беремо таблички, дістаємо калькулятор, перемножуємо і бачимо реальну картинку. По “шахедам” — один в один. Росіяни запускали, запускають і будуть запускати ракети. Я не розумію, звідки ця інформація. Інакше як вороже ІПСО (спеціальна інформаційно-психологічна операція) я її не оцінюю”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, російська армія продовжує наступати на Харківщину: де просунувся ворог.

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