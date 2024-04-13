Україна здригнулася від повітряних ударів Росії: які об'єкти атакував ворог — огляд

Російська армія продовжує тероризувати мирне населення України. Дронами, ракетами й керованими бомбами Росія безперервно веде терористичну війну проти цивільних, проти звичайних міст і сіл України. Щодня і щоночі сили ППО, ДСНС, медики рятують життя українців. На жаль, після таких страшних атак, є постраждалі та загиблі.

Про те, що летіло на Україну цього тижня, яких руйнувань завдали ворожі обстріли та як незламні українці оговтуються від страшних “прильотів” розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Обстріл України 8 квітня

У ніч проти 8 квітня росіяни атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Безпілотники запускали із півдня на схід та в північно-західному напрямку. Захисникам неба вдалося знищити 17 ударних БПЛА. Сили оборони півдня зазначили, що під прицілом ворога була критична інфраструктура.

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Увечері 8 квітня також пролунали вибухи на Полтавщині. Майже 100 рятувальників працювали в регіоні, де війська РФ вдарили по багатоквартирному будинку. За попередньою інформацією, яку оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в результаті атаки одна людина загинула, 12 було поранено.

Окрім того, через цей ракетний удар було пошкоджено два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Пізніше про наслідки ворожої атаки на Полтавщину проінформував голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. На жаль, як стало відомо, кількість постраждалих зросла до 16, із них - четверо дітей віком 5-11 років. Через атаку понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних на Полтавщині тимчасово опинилися без світла.

Обстріл України 9 квітня

У ніч проти 9 квітня ворог запустив безпілотники типу "Shahed". Вибухи лунали в кількох областях. Силам ППО вдалося відбити ворожу атаку, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти атакували 20 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму, та з Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 “Шахедів” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Начальниця Координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня України Наталія Гуменюк, говорячи про чергову атаку "Шахедами" по території України в ефірі телемарафону, зауважила, що ворог намагається пошкодити інфраструктуру.

“Їх траєкторія і географія, зокрема в нашій операційній зоні, свідчить про те, що ворог намагається пошкодити інфраструктуру, намагається максимально нашкодити мирному населенню", - сказала вона.

Обстріл України 10 квітня

Росія в ніч проти 10 квітня атакувала Україну 17 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, двома крилатими ракетами “Іскандер-К” та однією балістичною ракетою “Іскандер-М”. Пуски здійснили з території окупованого Криму.

Найбільше дісталося Одещині. Надвечір 10 квітня в Одесі знову пролунали вибухи. Це була вже сьома повітряна тривога в регіоні за день. Армія РФ здійснила подвійний удар балістикою по Одеському району, атакувавши транспортну інфраструктуру та влучивши в АЗС.

Російська армія випустила по Одесі дев’ять балістичних ракет. Внаслідок однієї з атак загинуло шестеро людей, серед яких — 10-річна дівчинка. Також серед загиблих внаслідок ракетного удару по Одещині — бойовий медик Роман Юхневич.

Гучно цього дня було і на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів у місті Вовчанськ було поранено двох цивільних. Один із них - технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Будівля лікарні була повністю зруйнована. Троє людей загинули в селі Липці Харківського району - дві жінки та дівчинка 14 років. У соцмережах пишуть, що Анастасія була донькою медсестри місцевого відділення екстреної допомоги.

Обстріл України 11 квітня

11 квітня вся Україна знову пережила масовану повітряну атаку росіян. У ніч проти 11 квітня по всій країні летіли десятки ракет і “Шахедів”. Окупанти так само били по цивільних і критичній інфраструктурі. Харків, Запоріжжя, Львівщина, Київщина і не тільки - гучно було одразу в кількох регіонах. Застосував цього разу ворог і свою найпотужнішу зброю - аеробалістичні ракети “Кинджал”.

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Обʼєкти критичної інфраструктури були пошкоджені на Запоріжжі. Уламки дрона впали на енергетичний обʼєкт на Одещині. Там загинуло 5 людей, зокрема, 10-річна дівчинка. Вибухи чули також на Дніпропетровщині, Черкащині, Миколаївщині, Херсонщині, Хмельниччині, Рівненщині та у Харкові. На жаль, були поранені та постраждалі.

Вдень 11 квітня війська РФ ударили балістичними ракетами по Миколаєву. Російські терористи пошкодили житлові будинки та автомобілі у приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Агресор підступно вдарив саме вдень, коли на вулицях багато людей. Відомо про 5 загиблих.

Також обстріл 11 квітня став страшною датою для української енергетики. Російські терористи вразили Трипільську ТЕС на Київщині. Пізніше у Центренерго заявили, що Трипільська ТЕС повністю знищена. На щастя, всі працівники, які були на зміні під час обстрілів, залишилися живі.

Трипільська ТЕС була найпотужнішою на Київщині та виробляла 57% всієї електроенергії області. Окрім Київщини, забезпечувала ще Черкащину та Житомирщину.

На ракетний обстріл ворога відреагував Володимир Зеленський. Він звернувся до партнерів України і закликав надати допомогу.

Обстріл України 12 квітня

У ніч проти 12 квітня Росія знову атакувала Україну ударними дронами Shahed. ППО працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

“Підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі “Шахеди”. Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджені два приватні будинки. Всюди – без загиблих і постраждалих”, - розповів про наслідки нічних атак голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що внаслідок падіння уламків збитого дрона на об’єкті енергетики Кривого Рогу спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати. Внаслідок цієї ворожої атаки були відключення електроенергії у частині міста.

Вдень 12 квітня вибухи також прогриміли у Сумах. Армія РФ також завдала ударів і по Купʼянському району на Харківщині, відомо про 1-го загиблого та 2-х поранених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПОТУЖНІ ВИБУХИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ! Які міста і цілі бомблять росіяни?!"

Нагадаємо, в Україні загинули або були поранені щонайменше 604 цивільні людини в березні 2024 року. Це на 20% більше, ніж у лютому.

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