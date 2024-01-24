Україна знайшла новий спосіб знищувати російські ракети

Попри нестачу ракет до ППО, Україна винайшла інший спосіб, як ефективно відбивати терористичні атаки росіян.

Як і чим ЗСУ нейтралізували зо два десятки ворожих цілей та чому західні експерти уже назвали це “переломним моментом” у війні, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Чи дійсно Україна змушена економити ракети?

Так, Україна вже змушена економити ракети для ППО. І все через те, що Конгресс США ніяк не домовиться щодо допомоги. Ба більше, ЗСУ уже доводиться приймати важкі рішення - збивати ракети рашистів чи приберегти свої ракети на “інший день”. Таку неоічікувано відверту заяву напередодні зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу, і я не виключаю, що вони не намагатимуться робити це… але те, що вони роблять, – це намагаються вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони, а ці системи ППО досить ефективно збивають з неба багато чого з того, що пролітає. Очевидно, їм байдуже, що вони не влучають у все, але саме тому так важливо, щоб ми отримали це додаткове фінансування, тому що, як я вже казав раніше, українці змушені ухвалювати важкі рішення на полі бою про те, чим вони збираються стріляти, а що вони збираються приберегти на інший день", – сказав він.

Але Україна схоже спробувала знайти рішення і це вдалося. Під час російської ракетної атаки 23 грудня силам ППО вдалося збити понад 20 із 40 ракет. Цілком прийнятний результат, але є одне важливе уточнення і воно приголомшує. Головком ЗСУ Валерій Залужний одразу поспішив уточнити, що не всі ворожі ракети, які не збила ППО, взагалі долетіли до цілі.

А 13-го ж січня 2024 року Повітряні сили заявили, що збили аж 20 ракет ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, тобто змусили ракети відхилитися від курсу та впасти деінде. Деталі тієї блискучої робити ЗСУ розповів речник ВПС Юрій Ігнат.

"На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі”, – сказав він.

Так Україна вперше публічно заявила про цей вдалий спосіб протидії російським ракетам! Не обійшли цю приголомшливу звістку і в американському Інституті вивчення війни.

Нова розробка для ЗСУ

На думку фахівців, це може свідчити про вихід української РЕБ на зовсім новий рівень! До того ЗСУ могли “садити” ребом лише БПЛА і то не завжди, а тепер “саджають” навіть ракети! У коментарі BBC, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко назвав це новим підходом до війни.

"Це якісно новий підхід в боротьбі з ворогом, який полягає в тому, щоб не витрачати дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів, а застосовувати РЕБ. Це тепер дає змогу впливати не лише на "Шахеди", але й на ракети", – сказав він.

Але чим Україна могла так ефективно відпрацювати ворожі ракети!? Журналісти BBC припускають, що йдеться про передову українську систему РЕБ “Покрова”.

13 січня, коли ВПС звітували про успішне “приземлення” аж 20 російських ракет за допомогою радіоелектронних засобів, начальник управління РЕБ генштабу ЗСУ, полковник Андрій Стариков заявив, що "Покрова" вже працює.

"Система є передовою в світі, такої ні в кого нема. Вона може здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково – на БПЛА "Шахед", – зазначив він.

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Росіяни мають все гірші ракети?!

Грає на руку ЗСУ не тільки розвиток вітчизняних засобів радіоелектронної боротьби, але й погіршення якості російських ракет. За словами представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки ЗСУ, капітана Андрія Рудика, останні російські ракети мають гірше і подекуди застаріле начиння.

“Ми знаходили (в російських ракетах, – Ред.) деталі електроніки іноземного походження, але старіші, ніж ті, які РФ використовувала досі. Відбувається спрощення ракет на рівні електроніки. Коли вони не можуть дістати щось якісне, їм потрібно компенсувати це кількістю. Тобто робити прості аналоги, хай воно і не долітає в них десь”, – зазначив він.

Росія “жбурляє” корейські ракети

Прилітають в Україну і північнокорейські ракети, які теж навряд “блищать новизною”. Британським експертам вдалося виявити на одній з балістичних ракет, яка 2 січня прилетіла в самісінький центр Харкова, написаний від руки корейський ієрогліф.

"Хоча на інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запальника та повторюване маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це може бути північнокорейська ракета KN-23 із дальністю польоту до 700 км і бойовою частиною вагою 500 кг."

І такого добра у наших ворогів, нажаль, буде ще більше. 24 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід поспішити з допомогою Україні, бо їх уже випереджає навіть КНДР.

"Як би це шалено не звучало, але схоже, що Північна Корея — більш ефективний партнер для Росії, ніж для нас друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитись. І хоча ми високо цінуємо все, що отримуємо, масштаб війни потребує більшого. Коли доходить до прийняття конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але часу тонути немає, треба пливти”, – йдеться в Bild.

Згадав Кулеба і про один незакритий Гештальт – далекобійні ракети Taurus. Міністр заявив, що Україні вони потрібні не для того, щоб бити по Москві!

"Нам не потрібні ракети Taurus для атак на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери для атак на Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру у тилу ворога на території Україн", – каже він.

Але є й гарні новини від наших союзників. У Пентагоні розраховують, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже цьогоріч. Як заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, наразі міжнародна коаліція працює над тим, щоб допомогти Україні підготувати відповідну інфраструктуру і отримати необхідні запчастини для літаків.

Нагадаємо, влітку 23-го року Дмитро Кулеба пророкував, що перші f-16 вступлять в бій за українське небо вже в першому кварталі 24-го року.

Тим часом військовий експерт, полковник запасу, пілот-інструктор Роман Світан прокоментував атаку, яка була здійснена росіянами 23 січня. За його словами, наступну масовану атаку з використанням близько 100 ракет росіяни цілком вірогідно можуть здійснити ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення.

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