Україна знову в заручниках виборів у США: чи є різниця у підходах Трампа та Гарріс щодо закінчення війни

У пʼятницю, 27 вересня, Володимир Зеленський таки зустрівся з Дональдом Трампом у Trump Tower у Нью-Йорку. Хоча ще в четвер Трамп говорив, що "України як такої не існує".

У четвер, 26 вересня, в українському сегменті соцмереж здійнялася хвиля обурення діями й заявами команди 45-го президента США, кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Приводом для публічного хейту стали заяви на адресу президента Зеленського з боку трампістів (це важливо підкреслити, бо не всі республіканці поділяють погляди трампістів - ред.) щодо відвідин президентом Зеленським під час його поїздки до США цього тижня заводу у Скрентоні (де народився чинний президент Джо Байден - ред.), й де виробляють артилерійські снаряди калібру 155-мм.

ТСН.ua вже писав, що за ці майже три роки повномасштабної війни, випуск цих снарядів, які Україна і Тайвань отримують буквально з конвеєра з цього заводу, тут збільшився майже на 160%. Тому ціль української влади - подякувати працівникам заводу за підтримку - була цілком зрозумілою й слушною. Але не на думку Трампа та його команди, які це використали, щоб помститися демократам за імпічмент у 2019 році, в який також тоді штучно втягнули Україну, це було підігруванням штабу демократів.

До цього скандалу Україні вдавалося залишатися осторонь внутрішньополітичних розбірок у США. Проте, хотіли ми цього чи ні, Київ втрапив у халепу, знову опинившись у заручниках передвиборчих баталій у США. Що буде далі, та до чого готуватися Україні щодо подальших сценаріїв розвитку війни за обох Адміністрацій, читайте в матеріалі ТСН.ua.

КИЇВ-ВАШИНГТОН

Скандал на мільйон: чому Трамп дав задню

У четвер, 26 вересня, українські соцмережі вибухнули постами на адресу Дональда Трампа та його найближчих соратників, зокрема кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса, щодо України та закінчення війни. У своїх передвиборчих промовах вони наголошували, що "України як такої вже не існує", що "український президент має звільнити амбасадорку України в США Оксану Маркарову" (цей заклик був у листі спікера Палати представників Майка Джонсона на адресу Володимира Зеленського) та "хто в біса такий Зеленський, щоб намагатися втручатися в наші вибори".

Остання теза належить сенатору-республіканцю Теду Крузу. Офіційний привід подібних жорстких заяв на адресу України - це відвідини президентом Зеленським заводу у Скрентоні. Мало того, що саме там народився президент Байден, так ще й цей завод розташований у штаті Пенсильванія, який є традиційно ключовим для перемоги на президентських виборах, бо має найбільшу кількість виборників. У 2016-му його "здобув" Трамп. Проте вже у 2020 році ініціативу тут перехопив Джо Байден. Ось чому саме за цей штат (а він входить у трійку ключових, які традиційно коливаються й вирішать, хто стане наступним президентом США) розгорнулася така запекла боротьба.

Не дивно, що відвідини президентом Зеленським заводу у Скрентоні штаб Трампа використав на свою користь у передвиборчій кампанії. Зокрема, й щоб помститися демократам за справу про імпічмент Трампу у 2019 році, коли колишнього президента США звинувачували в тиску на Володимира Зеленського. Бо, за останніми опитуваннями, навіть у семи ключових американських штатах, що традиційно коливаються, Трамп поступається кандидатці в президенти від демократів, віцепрезидентці Камалі Гарріс. Проте ніхто не очікував, що на адресу України, яка вже майже третій рік поспіль протистоїть повномасштабній російській агресії, проллється стільки фейків і бруду.

"України немає. Це більше не Україна. Ті неймовірні будівлі з золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, крім Києва. Їм були тисячі років. Тільки подумайте. Три роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами", – говорив Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні в четвер, 26 вересня.

Й публічна хвиля хейту в українських соцмережах була зрозуміла. Бо, Трамп і Джей Ді Венс також додавали, що б швидко закінчили війну Росії ціною територіальних поступок з боку України. Дональд Трамп довго не підтверджував зустріч із Володимиром Зеленським. Спочатку 18 вересня він говорив, що "ймовірно" зустрінеться з українським президентом. Потім його команда через Politico та Associated Press відмовилася від зустрічі. Проте у четвер ввечері, 26 вересня, Трамп повідомив, що "має" запрошення й зустрінеться із Зеленським.

Звичайно, всі очікували якихось вибриків Трампа. Проте, все пройшло напрочуд спокійно. У пʼятницю, 27 вересня, медіа поглузували з виразу облич Зеленського й Трампа, який таки погодився колись відвідати Україну, додавши, що в Україні хороша погода, та відповіді українського президента "сподіваюся, у нас з вами стосунки кращі", відповідаючи на тезу Трампа, що у нього гарні відносини з Путіним.

Закінчення війни: підходи Трампа та Гарріс

Під час короткої пресконференції після зустрічі з Трампом, Зеленський наголошував про "спільну думку щодо зупинки війни". Проте пізніше Трамп дописав у соцмережах, що війна за його президентства закінчиться дуже швидко (раніше він вже заявляв, що змусить Україну та Росію сісти за стіл переговорів на невигідних для Києва умовах), або переросте в Третю світову.

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться й перейде у фазу Третьої світової. Товариш Гарріс ніколи не зможе закінчити війну, й не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть лише гіршими", - дописав Трамп у соцмережах.

За інформацією ТСН.ua, Адміністрація Байдена-Гарріс була не в захваті, що українська делегація під час відвідин США може також зустрітися з Дональдом Трампом та його штабом. Тому багато демократів, й про це доводилося чути в четвер-пʼятницю 26-27 вересня, говорили, що президент Зеленський звернувся до штабу Трампа з проханням про зустріч, бо не отримав згоди від Байдена-Гарріс, з якими також мав зустрічі у Вашингтоні, на удари далекобійною зброєю в глибині території Росії. Проте, це неправда, адже ще 18 вересня, задовго до візиту президента Зеленського до США, Трамп підтверджував зустріч із ним.

Разом із тим, за інформацією The New York Times, яка посилається на американську розвідку, якщо США дозволять Україні бити їхньою далекобійною зброєю по цілям у глибині РФ, Москва може завдати ракетних ударів по країнам-членам НАТО. Це збігається з погрозами Путіна змінити ядерну доктрину РФ. За його словами, відтепер будь-які загрози Росії, які походять від неядерних держав, проте, які підтримують ядерні країни, означатимуть загрозу для Москви. В Україні всі прекрасно розуміють, що це не більше ніж блеф. Проте на Заході, зокрема в США, до цього ставляться дуже серйозно.

Аж так серйозно, що навіть розглядають можливість російського удару тактичною ядерною зброєю по Україні. Багато хто в США каже, що Трамп, заявляючи про його можливу угоду з Путіним щодо закінчення війни ціною територіальних поступок з боку України, це каже дуже серйозно й не блефує, як це дехто сприймає в Україні, списуючи на передвиборчу риторику. В коментарі CNN колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Трамп дійсно хоче укласти угоду з Путіним.

"Думаю, Трамп дуже серйозно ставиться до того, коли він каже, що укладе угоду між Зеленським і Путіним. І деталі угоди були озвучені Джей Ді Венсом. Росія зберігає все (території - ред.), що наразі має. Україна не піде до НАТО. Путін хоче передишки, щоб перегрупуватися, знову продавати свій газ до Європи, та напасти на Україну за кілька років", - додав Джон Болтон.

Разом із тим українці в соцмережах справедливо ставлять запитання: чим політика чинної Адміністрації Байдена-Гарріс, які не кажуть це публічно, відрізняється від позиції штаба Трампа, який відкрито заявляє про закінчення війни ціною територіальних поступок з боку України? Останніми днями в розмовах із багатьма американськими експертами та колишніми дипломатами доводилося чути: якщо переможе Трамп, то він змусить Путіна піти на поступки, надавши Україні дуже багато зброї; якщо переможе Гарріс, вона шукатиме діалогу з Москвою, щоб теж змусити піти Путіна на поступки.

Проте, з того, що ТСН.ua доводилося чути, найбільше ядерні погрози Путіна сприймають саме представники демократичного крила. Особливо радник президента Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Хоча, він напевно ж бачив, як російська ракета "Сармат" під час випробувань, днями вибухнула прямо в шахті. Й, за інформацією ТСН.ua, якщо Камала Гарріс переможе на цих президентських виборах у США 5 листопада, великі шанси стати держсекретарем за її Адміністрації має чинний очільник ЦРУ й колишній посол США в РФ Вільям Бернс. Що теж не дуже добре для України, бо він радше поділяє погляди Джейка Саллівана. Проте, в оточенні Трампа теж не все так добре для України, з огляду на його команду, яка може обійняти чільні посади, якщо він переможе.