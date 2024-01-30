Українці хворіють на коронавірус і грип А одночасно: що це означає та чи небезпечно

Експертка пояснила, чому трапляються такі випадки і що з цим робити.

Спалах короновірусу та активізація грипу А породжують чимало чуток серед киян. У соціальних мережах активно обговорюють лякалку, мовляв, у хворих масово виявляють одразу два віруси – грип А та коронавірус. І це ледве не мутація або навіть загадковий вірус типу хвороби "Х", про який зараз усі говорять.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чи можна подібні результати аналізів вважати мутацією та чому, власне, таке трапляється.

Фахівці погоджуються, що подвійні діагнози можуть траплятися і їх потрібно вивчати.

"Річ у тому, що біологічно подвійні хвороби або мікс-інфекції зустрічаються, але не дуже часто, як гадають люди. Коли два віруси "полюють" на одну клітину, і один уже зайняв це місце, тоді інший туди просто не зможе потрапити, оскільки там вже утворюється інтерферон, який не дозволяє цього зробити", – розповіла сайту ТСН.ua Алла Мироненко, професорка, співробітниця вірусологічної лабораторії Відділу дослідження біологічних факторів ДУ "Київський міський центр контролю профілактики хвороб МОЗ України".

Експертка каже, що міксовані інфекції під час досліджень у лабораторії траплялися, але їх не багато. А подекуди вони стаються через технічні причини.

"Хворих у нас приймають в одному й тому ж приймальному покої. Наприклад, хворого на грип, а після нього одразу хворого на COVID-19, який має вірус SARS-CoV-2, а після цього ж взяли зразок у третього пацієнта. В повітрі багато чого залишається, бо ж не кварцується приміщення після кожного хворого. Крім того, ще до обстеження пацієнти можуть лежати в одній палаті, бо ж на кожного окремих палат немає. Тому вірус може з повітря потрапляти у зразок, а ПЛР тест-система є дуже чутливою і на пізніх циклах ловить те, що насправді є не у хворого, а у його сусіда, який збоку біля нього покашляв", – пояснює Алла Мироненко.

Саме тому фіксуються міксовані інфекції, які так лякають звичайних громадян.

"Як на мене, тут радше технічні питання. Одразу 2 віруси можуть виявлятися, особливо у людей зі скомпрометованою імунною системою. Але щоб таких випадків було багато – це навряд чи. Тому кожен такий випадок потрібно повторно перевіряти", – зазначає науковиця.

До речі, за словами Алли Мироненко, кількість хворих на грип і коронавірус у Києві продовжує зростати: "Минулого тижня тести показали чотири випадки грипу В, до цього в лабораторії центру ми виявляли лише грип А. Тепер маємо ще й грип В, який зазвичай закінчує епідемію".

Нагадаємо, яка хвороба атакує Київ і чому не зачиняють школи.

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