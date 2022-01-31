Українці масово освоюють навички виживання під час воєнних дій 

Попит на такі навчання неабияк зріс.

Цими вихідними українці масово навчалися, як підготуватись до можливих військових дій: як вижити під час війни, надати медичну допомогу і як тримати в руках зброю.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 31 січня.

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Ранком неділі на території колишнього заводу - чотири сотні людей. Вчаться воєнним навичкам. Серед макетів – половина дерев’яних.

Наталя працює в музеї. До тероборони вступати не планує, але навички мати хоче.

“Щоб не відчувати тривогу. Тут набагато спокійніше, ніж вдома. Ну, умовно кажучи, спокійніше перебувати в такому місці в цей час, ніж вдома, і чогось очікувати”, - сказала вона.

Після новин про можливе повномасштабне вторгнення ворога попит на такі навчання неабияк зріс.

За інструкторів - ветерани війни. На передовій Євген був 4 роки, після поранення - списаний в запас. Новачків, каже, не воювати навчає, а виживати в міських умовах під час війни.

“Зі свого досвіду можу сказати, що головне - це не панікувати. Постріли, стрілянина. Твоя паніка може призвести не тільки до твоєї загибелі, але й близьких людей”, - уточнив чоловік.

Цими вихідними українці масово навчалися, як підготуватись до можливих військових дій

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

Про те, куди бігти, де ховатися та про що варто подбати заздалегідь в разі надзвичайної ситуації - в нашому матеріалі.

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