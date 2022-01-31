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Українці масово освоюють навички виживання під час воєнних дій 

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Українці масово освоюють навички виживання під час воєнних дій 

Associated Press

Попит на такі навчання неабияк зріс.

Цими вихідними українці масово навчалися, як підготуватись до можливих військових дій: як вижити під час війни, надати медичну допомогу і як тримати в руках зброю. 

 Про це йдеться у ТСН.Ранок 31 січня.

Ранком неділі на території колишнього заводу  - чотири сотні людей. Вчаться воєнним навичкам. Серед макетів – половина дерев’яних. 

Наталя працює в музеї. До тероборони  вступати не планує, але навички мати хоче.

“Щоб не відчувати тривогу. Тут набагато спокійніше, ніж вдома. Ну, умовно кажучи, спокійніше перебувати в такому місці в цей час, ніж вдома, і чогось очікувати”, - сказала вона.

Після новин про можливе повномасштабне вторгнення ворога попит на такі навчання неабияк зріс. 

За інструкторів - ветерани війни. На передовій Євген був 4 роки, після поранення - списаний в запас. Новачків, каже, не воювати навчає, а виживати в міських умовах під час війни.

“Зі свого досвіду можу сказати, що головне - це не панікувати. Постріли, стрілянина. Твоя паніка може призвести не тільки до твоєї загибелі, але й близьких людей”, - уточнив чоловік.

Цими вихідними українці масово навчалися, як підготуватись до можливих військових дій

Цими вихідними українці масово навчалися, як підготуватись до можливих військових дій

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

Про те, куди бігти, де ховатися та про що варто подбати заздалегідь в разі надзвичайної ситуації в нашому матеріалі.

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