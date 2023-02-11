Українці минулоріч страждали на депресію найбільше в світі: важко і тим, хто в евакуації за кордоном

Пів мільярда гривень за пів року витратили українці на антидепресанти. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що торік український народ страждав на депресію найбільше у світі. Душі пошматовані однаково і в тих, хто залишився в Україні, і в тих, хто був вимушений виїхати за кордон - це постійні почуття тривоги, провини, сорому й суму за домом, йдеться в ТСН.

Анна Гринь - відома в Дніпрі фотографиня, але уже три місяці як разом із сім’єю вона вимушено поїхала з України. Живуть на фермі у Великій Британії і там вона ще жодного разу не брала в руки фотоапарат. “Наче й посміхаєшся. У нас тут природа, свинки, кури, корови - 500 штук, але потім приходиш додому і знову впадаєш у це якесь відчуття відкладеного життя, життя на паузі. Наче тебе вже й перестає це все радувати”, - каже жінка.

Вони не хотіли виїжджати, але довелося рятувати найменшого -7-річного сина. “Через війну, влітку, в нього почалися істеричні напади. Він починав плакати, коли чув сирену”, - розповідає Анна.

Уже за кордоном напади припинилися, діти пішли до школи, але психологічно всім їм стало тільки важче. “Воно здається, що це відчуття провини, а насправді буває таке, що ти відчуваєш, що це може й не провина, а більше схоже на сором. Тобі соромно, що в тебе все добре, а в когось там погано. Провина за те, що ти в такий складний час покинув Україну”, - переконує жінка.

Проблеми, з якими стикаються українські біженці - здебільшого однакові. З чимось допомагають волонтери. “Коли вони приїжджають за кордон, здебільшого стають ізольованими, вони залишаються одні, вони не знають, куди приточити, або прив'язати їхніх дітей. Вони не знають мови. Найбільші основні потреби - за що мені жити, харчуватися, житло, медицина”, - каже голова правління ГО Сергій Семенюк.

Витримувати це все психологічно допомагають спеціалісти. Психологи зараз мають безпрецедентний запит на допомогу від українських біженців. Вони впадають у тривогу, коли думають про майбутнє, або відчувають безсилля й сум, коли згадують минуле. “Ніби з одного боку в зовнішньому світі, їм не падають на голови ракети, у них є світло, у них є тепло, але при цьому вони вирвані зі свого звичного середовища. Найперший наслідок - це емоційне вигорання мами”, - переконує психологиня.

Заганяти себе в такий стан не можна. Передусім психологи радять займати чимось свої руки, щоб дати відпочити голові. “Коли ти починаєш чимось займатися і розумієш, що ти не просто сидиш, а допомагаєш своїй країні”, - каже Олександра, яка із донькою, мамою та бабусею тимчасово живе в Швейцарії.

Зараз дівчина на тиждень приїхала до Києва і понад усе їй хотілося б тут залишитися. “У соцмережах засуджують через те, що ти живеш життя, а ти насправді сидиш там такий і думаєш: “Блін, мені так погано. Я так хочу назад. Я так хочу бути вдома”, - розповідає Саша.

Її внутрішні переживання затьмарили всі страхи, які існували до того - боязнь літати, чи то страх залишитися без роботи - тепер її не лякають. “У мене близька людина була в той момент у Маріуполі, на “Азовсталі”. Я думала, що порівняно з тим, що зараз проживає він, усі мої страхи зараз узагалі не мають ніякого значення. Єдине, що мені було страшно, приземлитися і дізнатися, що з ним щось сталося”, - розповідає жінка.

Один за одним вона організовувала мітинги на підтримку оборонців Маріуполя в Європі. Це, переконана, допомогло не тільки їм, але і їй самій викарабкатися зі свого депресивного стану. Єдине, чого поки вона так і не змогла побороти - життя в очікуванні. Щодня вона живе в очікуванні, коли ж нарешті можна буде назавжди, а не на тиждень, повернутися додому.

Синдром біженця та провина вцілілого: українців "накриває" депресія

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