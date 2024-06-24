Українці можуть долучитись до елітного спецпідрозділу СБУ: куди звертатись та які умови

Елітному спецпідрозділу СБУ ЦСО "А", більш знаному як "Альфа" виповнюється 30 років. У мирні часи їхнім головним завданням була боротьба з тероризмом, затримання особливо небезпечних злочинців, звільнення заручників, а також захист учасників судових процесів. Втім, після російського вторгнення "альфівці" використовують свої навички і для захисту країни. Завдання виконують на усіх відтинках фронту і проводять унікальні спеціальні операції, які змінюють хід війни.

Вперше в історії служби з’явилася можливість кожному охочому випробувати себе та долучитися до команди найкращих - йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Які завдання виконує ЦСО "А"

"Наші хлопці зараз в максимальному обсязі залучені до оборони. Цей підрозділ було створено для боротьби з тероризмом, рівно 30 років тому, а не для ведення постійних бойових дій. Утім хіба ті злочини, що вчиняють російські військові, не є тероризмом?", - каже начальник ЦСО "А" СБУ.

"Ніхто не знімав з нас наші обов‘язки які ми мали до широкомасштабної війни, антитерористичну діяльність ми здійснюємо і надалі. А окрім цього ми повністю поклали на себе зобов‘язання по обороні тих наших кордонів країни, на які зазіхнула країна-окупант", - каже його заступник.

ЦСО “А” СБУ одними з перших підняли зброю проти ворога у 2014. Нищать його і до нині. А від початку повномасштабного вторгнення росіян, лише "Альфа" спалила понад 750 ворожих танків, майже 1300 бронемашин та понад 800 артустановок ворога.

Боєць ЦСО "А", Дмитро є спецпризначинцем, а у 2022 році мав бізнес і виховував дітей. Втім бути осторонь не зміг. Поряд із ним Денис, колись цивільний лікар, та Ростислав, був охоронцем, - в підрозділ вони прийшли одночасно.

"Всі бійці ЦСО постійно навчаються. Якщо вони на війні - виконують спеціальні завдання. Якщо вони не на війні - вони постійно тренуються, розвиваються, навчаються. Це не тільки пов'язано зі спортом, стрільбою. Дуже багато інтелектуальних речей, це і вивчення мови, і вивчення нових безпілотних апаратів, засоби враження. Тут люди ніколи не стоять на місці", - каже боєць "Альфи" Дмитро.

Бійці "Альфи"

Зазвичай спецпризначенці діють малими групами, що дозволяє бути мобільними, швидкими та ефективними в умовах війни. ЦСО “А” має значно меншу кількість особового складу, у порівнянні з іншими підрозділами Сил оборони України, тому зазвичай вони виконують точкові завдання, і на найгарячіших ділянках фронту, включаючи Авдіївку та Бахмут, Рубіжне, острів Зміїний. Чимало спецоперацій проведено в тилу ворога, але деталі будуть озвучити вже після перемоги.

Як долучитись до ЦСО "А"

Зараз же Центр спеціальних операцій "А" розширюється і оголосив додатковий набір.

"Якщо є непереборне бажання потрапити, і є цілі, то все - рухайся вперед. Мотивація і патріотизм це те, без чого заповнювати анкету на вступ до лав спецпідрозділу СБУ навіть не має сенсу", - каже боєць "Альфи".

"Заповнюй анкету та обирай напрям, де можеш бути найбільш ефективним, чекаємо тебе у команді", - кажуть в СБУ.

Рекрутинг до СБУ

Для ЦСО-"А" це вперше, коли подати заявку на вступ може кожен охочий, навіть не маючи спеціального досвіду. Стати у нагоді може і не військова професія. Тож після заявки анкети слід дочекатися дзвінка.

"Великою перевагою рекрутингових центрів взагалі, і особливо нашого, що на цьому етапі людина може вибрати, куди долучитися, і це дуже важливо. Якщо це айтівець, то є такі посади, якщо це дрони, то є такі посади", - каже ректрутерка Ольга Кимлик.

Центр рекрутингу СБУ працює близько місяця і за цей час отримав понад 5 тисяч анкет. Утім значна частина кандидатів відсівається. Адже бійці "Альфи" повинні бути як фізично, так і психологічно витривалими, бути готовим до інтенсивних навчань.

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