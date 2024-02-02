"Українці можуть вимерти через 200 років?" – демографи ошелешили новим прогнозом

Повномасштабне вторгнення Росії загострило демографічну кризу. Торік в Україні народилося найменше дітей за всю історію нашої незалежності – немає і 200 тисяч. Смертність, навпаки, підвищилася, а мільйони біженців за кордоном поки не готові повертатися додому.

Що з нами буде через 15 років? Які показники заклали демографи у свій прогноз? І чи може цей сценарій програтися по-іншому?

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

В Україні поглибилася демографічна криза

Торік в Україні народилося понад 187 тисяч малюків. Найбільше в Києві – майже 20 тисяч дітей. Далі йдуть Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. Але це мало, кажуть демографи.

За останні два роки демографічна криза в Україні поглибилася до рекордно низького рівня. На неї, як і раніше, впливала економічна ситуація, а війна лише все загострила. До того ж змінився й так званий календар народжуваності.

Якщо ще 30 років тому жінки в середньому народжували у 22, то вже зараз – на 5 років пізніше.

52 мільйони 200 тисяч – такою була рекордна чисельність населення 1993 року. 2001-го, коли провели перший і досі єдиний перепис населення, нас уже було 48 мільйонів. А 2022-го, за приблизними підрахунками, українців стало ще на 7 мільйонів менше.

Народжуваність в Україні

Скільки буде українців після війни

Скільки українців в Україні зараз – порахувати майже неможливо. З урахуванням тимчасово окупованих територій це може бути 35 або й узагалі 33 мільйони.

2018 року тоді ще журналістка ТСН, а нині народна депутатка Ольга Василевська у своєму спецпроєкті “Україна в цифрах” намагалася спрогнозувати наше кількісне майбутнє: "2050-го нас буде не більше 36 мільйонів. 2100 року нас стане вже не більше 28 мільйонів. Нескладно передбачити, що через 200 років українці вимруть усі, як нація".

Прогноз на 2050 рік справдився на 30 років раніше. Нас уже стало менше.

2037 року українців може залишитися лише 30 мільйонів

"До початку 2037 року, за нашими оцінками, нас буде приблизно 30 мільйонів", – каже заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун.

Олександр Гладун

І цей прогноз демографи називають реалістичним. Бо за найкращого сценарію нас може бути на 5 мільйонів більше, а за найгіршого – на 5 мільйонів менше. І це напряму залежить від ситуації на фронті. Бо навіть у цьому прогнозі все залежить від дати закінчення війни.

За останньою інформацією, нині за кордоном перебувають близько 6 з половиною мільйонів українських біженців, це без урахування трудових мігрантів. І що довше триватиме війна, то більше наших співвітчизників залишаться на чужині – кажуть демографи.

Якою є державна політика щодо підвищення народжуваності

Україні ще доведеться поборотися за своїх людей. А уряду подумати над тим, як спонукати українців народжувати в післявоєнний період. Поки ж Мінсоцполітики зосереджене на підтримці вже вмотивованих.

"Плануємо поєднувати і програми фінансової підтримки для родин, які гарантовані державою, і програми м'якої підтримки. Те, що буде допомагати і зберігати ресурсність для родин. Варто подивитися на ті програми Мінсоцполітики, які вже є, і зрозуміти, де можна отримати допомогу і в якій ситуації можна отримати допомогу", – каже заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва.

Сума виплати за народження дитини наразі не змінилася – це 41 тисяча гривень. А от наповнення пакунка малюка від 1 січня стало іншим. Підвищилася і його вартість – до 7 700 гривень.

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Нагадаємо, за даними демографів, якщо війна в Україні закінчиться наприкінці 2024 року чи 2025-го, то через 15 років після цього кількість населення становитиме приблизно 30,5 млн осіб.

Також раніше ТСН.ua поінформував, якою може стати Україна, якщо війна триватиме 10 років: що буде з ресурсами, економікою та населенням.