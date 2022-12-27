Українці на лінії фронту отримали новий "бандероавтомобіль" з іменем бешкетника Локі

В українських захисників на лінії фронту з’явився новий вид військової техніки - український бандероавтомобіль на ім’я Локі почав допомагати ефективно нищити окупантів. Військовий багі використовують розвідники та передові підрозділи військових для підвезення боєкомплектів та оперативного переміщення мобільних підрозділів вздовж лінії фронту. Українська розробка вже пройшла випробування на полі бою, і попит на Локі суттєво виріс.

Народний бандероавтомобіль дуже простий - кермо, важіль перемикання передач, три педалі, а на торпеді - давачі заряду акумулятора і температури охолоджувальної рідини. Ні гідропідсилювача керма, ні коробки-автомата, ні шкіряної оббивки сидінь, тут немає навіть дверей та даху. “Зараз коли пішли дощі, тане сніг, то джипи звичайні грузнуть. Ці машині набагато легше, ходять легко по фронтовому бездоріжжю і ти не боїшся застрягнути. Навіть, якщо в якомусь глибокому яру вона і застрягне, то екіпаж в двоє осіб вискочив, виштовхали і погнали”, - каже співзасновник БФ “Україна в броні” Олександр Броняк.

За виробництво військових багі взялися волонтери з фонду "Україна в броні". Вісім років тому вони починали з виробництва бронежилетів. З початком повномасштабного вторгнення взялися ще й за розробку військового багі. Першим на допомогу прийшов російський автопром. Радянські та російські «Лади» стають головними донорами для українських бандероавтомобілів - їхні двигуни доступні, дешеві та невибагливі. Все решта – справа українських винахідників

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У імпровізованому цеху триває збирання чотирьох новеньких багі. Олександр до війни виробляв сидіння для маршруток, тепер зварює корпуси та підвіски військових автівок. Підлога із листової сталі, каркас – міцна труба, обшивка – з металевих діжок. Автомобіль роблять максимально легким і дешевим, не економлять лише на амортизаторах. Підвіска має витримувати фронтове бездоріжжя. “Ми робимо мінімально електроніки, щоб вона могла бути ремонтнопридатною. Щоб в польових умовах поставити будь-яку деталь. Вона ремонтується дуже просто”, - каже Олександр.

Після виходу з конвеєра за новинку береться Микола - головний конструктор і тестувальник автомобіля. Його завдання - знайти слабкі місця і вдосконалити авто.

Розробник вже кілька місяців безуспішно намагається перевернути автівку на максимальній швидкості по бездоріжжю. Зупинка чи перекидання на лінії вогню зазвичай завершується трагічно. “Військовий багі має бути більш доступний для евакуації, все має бути доступно на інтуїтивному рівні, ти маєш залетіти, вилетіти”, - каже Максим.

Перші чотири машини вже воюють на «нулі». Їх використовують розвідники, щоб непомітно та швидко дістатися ворожих позицій та передові підрозділи військових, для підвезення боєкомплектів. Завдяки зауваженням військових багі постійно вдосконалюють. Нині збирають дві машини із подовженою базою для медиків, щоб оперативно вивозити поранених з поля бою. Бандероавтомобілі врятували життя вже не одному десятку наших військових. Генеральний конструктор однаково незадоволений. “Буду задоволений, коли буде перемога і оці машини допоможуть цій перемозі. Ось тоді я буду задоволений”, - переконує Максим.

Військове багі назвали Локі на честь скандинавського бога бешкетування, жартів та обману. Герой стародавніх міфів був здатен змінювати зовнішність, вводити в оману своїх ворогів і з легкістю їх перемагати. Такої ж вдачі має здобути і українській Локі – переконані розробники. Черговий автомобіль вже вирушає на фронт, щоб наближати нашу перемогу.

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