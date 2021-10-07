Українці не поспішають повертатися до роботи в офісі: які права мають дистанційні працівники

Українці не поспішають повертатися до роботи в офісі: які права мають дистанційні працівники

Кількість вакансій про дистанційну роботу стало вдвічі більше.

Українці не поспішають повертатися з дому до офісів після карантину. За останній рік вакансій про дистанційну роботу стало вдвічі більше.

Які ж переваги роботи з дому і чи мають дистанційні працівники ті ж гарантії та захист, що і в офісі - про це у сюжеті Сніданку з 1+1.

Фахівці ринку праці кажуть: уявлення про роботу в усьому світі після COVID-епохи змінилося назавжди. Не тільки українські працівники не поспішають повертатися до офісів. Приміщення зменшують самі роботодавці - це хороший спосіб зекономити, а отримані гроші направити знову в бізнес.

Лише за останній рік вакансій про дистанційну роботу стало вдвічі більше. "Зараз найбільше вакансій для дистанційної роботи – це ІТ-спеціалісти, онлайн-підтримка клієнтська, рекламісти, редактори, тренери, викладач або інші спеціалісти, які можуть викладати онлайн", - каже фахівчиня ринку праці Юлія Некряч.

До вимог часу підлаштувалось і законодавство. Нині з роботодавцем можна укласти трудову угоду про надомну роботу. З нею ви матимете такі ж права і захист, як офісний співробітник. Крім того, навіть можете просити роботодавця обладнати вам ваш домашній офіс.

Українці не поспішають повертатися з дому до офісів після карантину

"Тобто все, що вам потрібно для роботи, роботодавець зараз зобов’язаний вам надати. Раніше, якщо людина працювала вдома, вона самостійно вирішувала питання забезпечення себе комп’ютером, іншою якоюсь технікою, програмним забезпеченням", - каже спеціалістка.

Утім, у цій же угоді прописані й ваші обов’язки. У свій робочий час ви зобов’язані бути за своїм робочим місцем, вказаним в угоді. "Раз на місяць представники роботодавця можуть приїжджати без попередження за місцем перебування працівника і перевіряти, чи він в робочий час на місці", - наголосила Юлія Некряч.

Зарплатня ж що на дистанційній позиції, що на офісній може бути однаковою. Утім, як кажуть зі свого досвіду фахівці ринку праці, роботодавці, що зекономили на офісі, платять більш щедрі премії.

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