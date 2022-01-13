Українці платять за комуналку майже як британці: як зросли тарифи 2021 року

Українці платять за комуналку майже як британці: як зросли тарифи 2021 року

За її даними, в країні протягом 2021 року тарифи зросли на чверть.

Українці платять за комуналку майже як британці. Середня платіжка і у нас, і у них – понад 3 тисячі гривень. Таку інформацію оприлюднила народна депутатка Тетяна Вострікова.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня.

Так, за даними нардепки, протягом 2021 року тарифи в країні підвищилися на чверть. Водночас, зазначається, що сплачувати за комуналку українці почали відчутно менше. Так, за опалення в листопаді 2021 року сплатили лише третину від нарахувань. А за газ – понад 60%.

Кількість нарахованих субсидій також зменшилася. Так, у 2021 році державну допомогу отримали на 400 тисяч сімей менше ніж у попередньому році.

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