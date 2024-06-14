Українці почали більше купувати авто: чи мобілізуватимуть на фронт транспорт нардепів

Попри війну, кількість проданих нових авто ще торік почала активно рости. Цього року тенденція на збільшення продажів тримається. При цьому більшість куплених на первинному ринку авто - вартістю понад мільйон гривень.

Яким машинам віддають перевагу? І чи готові українці віддати свої машини на потреби армії, як того вимагає закон про мобілізацію? Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Які автомобілі купують українці

За статистикою, обсяги продажів нових авто знову починають зростати. Їх активно купують - нові й дорогі. Два роки тому авторинок завмер одночасно з повномасштабним вторгненням. 2022 року продано лиш 40 тисяч нових легковиків проти понад ста тисяч у 2021 році. Але вже за рік продажі починають зростати - 65 тисяч.

А цьогорічна динаміка, каже автоексперт Олег Омельницький, іще більш утішна для автодилерів.

"Я довго думав над питанням, чи існує взагалі автомобільний ринок під час війни, і, крім того, наша компанія має статистику фактично за 100 років існування автомобільного ринку України і на території України. Насправді, потреба в автомобільному транспорті під час війни дуже сильно зростає", - каже Олег Омельницький, директор автоконсалтингової компанії.

Згідно з власними спостереженнями автоексперта - люди врахували свої помилки ранку 24 лютого і тепер хочуть бути мобільними. Подекуди, каже пан Омельницький, навіть віддають перевагу новому авто, аніж квартирі.

Які автомобілі придбали нардепи: чи мобілізують їхній транспорт

Значно зросли продажі саме преміальної "трійки" німецької, ну і автомобілів Lexus, Porsche і так далі. Тезу "бажання жити тут і зараз" підтвердили електронні декларації можновладців. Журналісти їх перешерстили відразу як вони знову стали відкритими для всіх. Але мобілізація авто у фізичних осіб дала новий привід зазирнути до їхніх гаражів. Скажімо нардеп Геннадій Вацак став першим в Україні власником електричного "Ролс-ройса". Взагалі за його минулорічною декларацією можна вивчати світовий автопром. А дружина нардепа втікача Федора Христенка з ОПЗЖ у 22 році до своїх машин докупила ще одну, вже сьому.

За два останні роки оновили свої автопарки і вилучені з фракції "слуг". Гео Лерос - придбав собі 5 машин та Богдан Торохтій - шість. Чинний "слуга" Костянтин Касай 2022 року вдвох із дружиною теж себе потішили п'ятьма новими авто. Коментувати ТСН він це не захотів.

Народні депутати хоч і звільнені від мобілізації до ЗСУ, але на їхні авто ця заборона не поширюється. Чи готові вони поділитися своїм автопарком із ЗСУ так і лишилося не з'ясованим.

У фізичних осіб мобілізовуватимуть головно позашляховики з повним приводом. 82 відсотки від усіх проданих торік нових машин - це саме кросовери. Скільки техніки вже поставлено на обліку в ТЦК для потенційного вилучення - командування Сухопутних військ не коментує: "Інформація про кількісні показники транспортних засобів та техніки що вилучені або можуть бути вилучені у фізичних осіб на потреби військових формувань на особливий період має гриф обмеження доступу для службового користування, розголошення якої може завдати шкоди інтересам держави".

Відповідь ТСН

Корупція під час "мобілізації авто"

Тим часом в Одесі під домашнім арештом опинився офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовець в обмін на тисячу доларів пообіцяв представникові логістичної компанії зняти з мобілізаційного обліку позашляховик 2022 року випуску.

"Після отримання неправомірної вигоди фігурант було затримано за цей злочин загрожує до 10 років позбавлення волі і займатися з діяльністю і конфіскацією майна", - каже Олександр Лебецький, заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

Чи купуватимуть українці вживані авто

Масово скуповувати автомобілі українці почали після тимчасового скасування мита на ввезення та обов'язкового публічного декларування. Попри війну середня вартість авто нових та вживаних зросла орієнтовно на 20 відсотків. Але на бажання купувати це не вплинуло.

Руслан Діденко керівник відділу продажів компанії, яка доставляє авто з Європи та США, каже: тепер вони продають ледь не по вісім уживаних авто на день.

"Військові дуже часто замовляють. І для власних цілей так само, і дуже різні автомобілі, як від дешевого сегменту, так і до дорогих. Є такі автомобілі, які там, наприклад, у нас ще в дорозі, ми їх викупили для продажу, їх ще купують і бронюють в дорозі. Дуже мало автомобілів, які, наприклад, доїжджають і ще стоять і чекають свого нового власника", - каже Руслан Діденко, керівник відділу продажів компанії, яка доставляє авто з Європи та США.

Очікування, що авторинок нових авто завмре надовго - не справдилися. А ще поміж тих авто, які мали попит - були електрокари. Але чи впадуть обсяги продажів таких машин через проблеми з електроенергією - покаже зима.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 14 червня 2024 року | Новини України

Читайте також: