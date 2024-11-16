Українці почали отримувати нові платіжки за газ: що про це відомо

Нові платіжки від газівників - за технічне обслуговування, почали отримувати українці. Це пов’язано із плановими перевірками внутрішньобудинкових мереж. Найбільше уваги під час опалювального сезону, бо ж в багатьох оселях колонки та котли індивідуального опалення. І витоки газу у разі несправності можуть коштувати життя. Платіжки за техобслуговування, пояснюють газівники, надсилатимуть не щомісяця, а раз на кілька років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Бригада служби з технічного обслуговування газових мереж обстежує будинки. Мають ретельно перевірити кожну трубу та кран, аби переконатись, що у системі немає витоків. Одна з перших ділянок, і одразу зрозуміло - приїхали недаремно. Прилад фіксує витік. Будинок відносно новий, труби у гарному стані- наступна ділянка без неприємних сюрпризів.

Працівники фіксують місця витоку газу

"Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання, здійснюється для того, шоб виявити витоки газу, попередити можливі аварійні ситуації. Отже технічне обслуговування грунтується на планово-попереджувальній системі робіт, якщо казати простими словами, робиться для безпеки споживачів газу", - каже начальник пресцентру Дніпровської філії "Газмережі" Микита Лучкін.

За статистикою, у кожній українській багатоповерхівці газівники знаходять до десяти витоків. Лише у Дніпрі з початку року, кажуть, вже перевірили понад 700 будинків і усунули майже 9 тисяч витоків.

Згідно з нормами виконувати технічне обслуговування газових мереж необхідно раз на три або п’ять років. Періодичність залежить від строку експлуатації мереж. Відповідно сплачувати за послугу теж треба буде раз на кілька років.



"Якщо ми говоримо про строк експлуатації газових мереж у багатоквартирному будинку, який становить понад 25 років, то такі газові мережі мають обслуговуватись раз на 3 роки, відповідно і нарахування за послугу технічно обслуговування буде здійснюватися раз на 3 роки. Якщо газові мережі експлуатуються менше 25 років, відповідно нарахування за технічне обслуговування здійснюється один раз на 5 років", - каже начальник пресцентру Дніпровської філії "Газмережі" Микита Лучкін.

У Дніпрі абоненти вже почали отримувати перші квитанції за ТО. Там зазначений окремий рахунок. Та окрім планових робіт з техобслуговування, багато клопоту і з працездатністю розподільних мереж у цілому. Найбільше роботи у прифронтових регіонах, де росіяни свідомо б'ють по електро-, водо- і газмережах. З початку року фахівці "Газмережі" ліквідували понад 1400 аварій. Відновили розподіл газу у майже 60 тисяч домогосподарств.

Працівники перевіряють газові мережі у будинку

"Ворог регулярно пошкоджує наші газорозподільні мережі. Ми реагуємо на це, намагаємося вчасно все владнати і поновити стале постачання, стабільне постачання природного газу нашим споживачам. Це важливо. І я впевнений, що наші споживачі помітили нашу реакцію щодо швидкості відновлення, а також стабільності постачання газу в усіх регіонах", - каже голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У "Нафтогазі" нагадують: дбати про газову безпеку треба і під час війни. Тож якщо чуєте специфічний запах в оселі - одразу дзвоніть на 104. І важливо вчасно обслуговувати мережі та обладнання. Адже запобігти аварії краще, аніж усувати її наслідки.

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