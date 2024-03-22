Українці попрощалися з “Грейдером”, для якого зібрали 1,5 млн грн: стала відома причина смерті

Українці попрощалися з ветераном війни, колишнім військовим 205-го батальйону територіальної оборони України Віталієм Лашевичем на позивний “Грейдер”, історія якого розчулила всю країну.

Про те, яким памʼятають Віталія, та чому його життя раптово обірвалося, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Аліна Туришин.

22 березня Віталія Лашевича, захисника, для якого українці зібрали півтора мільйона гривень, поховали у Київській області. Попрощатися прийшли й українці, які стежили за долею колишнього військового.

Близькі родичі розповідають, що життя Віталія з дитинства було непростим. Його батько був військовим і служив у польській армії. Там отримав поранення. І коли Віталію було чотири роки, його батько помер. Мати була вивезена німцями до Франції. Всього в сім'ї було десятеро дітей. Віталій був наймолодшим з них. І вже з дитинства вони росли фактично сиротами.

У 59 років “Грейдер” став на захист України та пройшов найгарячіші точки фронту. Попрощатися прийшли й побратими Віталія. Кажуть, він любив їх як власних дітей, завжди дбав про них та навчав.

TSN.ua познайомився з Віталієм Лашевичем випадково. Наш колега Ян зустрів захисника у переході в Києві, де той просив небайдужих допомогти грішми на ліки та хліб. Ми записали з колишнім військовим велике інтерв'ю, де він розповів, як опинився у переході і чому змушений був звернутися до українців за допомогою.

Повну версію розмови можна переглянути за цим посиланням.

Після цього події розгорталися доволі стрімко. TSN.ua вирішив допомогти Віталію. Ми створили банку, на яку українці задонатили 1,5 мільйона гривень. Люди були шоковані, що захисника спіткала така доля і дуже хотіли йому допомогти. Як ми вже розповідали, у Віталія Лашевича було хворе серце, а також виявлена пухлина в голові. Нам вдалося знайти лікарів, які готові були безкоштовно поставити його на ноги. Також ми зайнялися врегулюванням питання з його документами для отримання виплат.

24 лютого команда TSN.ua завітала в гості до Віталія та його дружини в будиночок на Київщині, який йому придбали побратими.

5 березня ми офіційно передали Віталію зібрані для нього кошти.

19 березня життя Віталія Лашевича раптово обірвалося. Причина смерті — хронічна хвороба серця. Віталій тільки-но переніс операцію на серці, але, на превеликий жаль, воно зупинилося.

Прощання з “Грейдером”. Фото: Аліна Туришин, ТСН

Прощання з “Грейдером”. Фото: Аліна Туришин, ТСН

Прощання з “Грейдером”. Фото: Аліна Туришин, ТСН

Ми будемо памʼятати “Грейдера” як світлу, сміливу та справедливу людину. Він не боявся говорити. І його історія має стати прикладом, щоб держава більше ніколи не відверталася від наших захисників. Він любив Україну і мріяв про її перемогу. Вічна памʼять Віталію Лашевичу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українці попрощалися з “Грейдером”, якому зібрали 1,5 млн гривень. Стала відома причина смерті

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