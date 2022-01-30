Українці продовжують виносити з дому святкові дерева: де в Києві можна здати ялинку на переробку

Українці продовжують виносити з дому святкові дерева: де в Києві можна здати ялинку на переробку

Нині працюють 15 пунктів по всьому місту.

Українці продовжують виносити з дому святкові дерева. Комунальники ж закликають не викидати їх просто на смітник, а приносити до спеціальних пунктів утилізації.

Як повідомлялося 29 січня в сюжеті ТСН.19:30, у Києві такі працюватимуть до 31 січня включно.

Нині працюють 15 пунктів по всьому місту, вони є у кожному районі. Там усохлі хвойні переблять на тирсу, якою потім присипатимуть молоді дерева. Адреси і графік роботи пунктів можна знайти на сайті Київзеленбуду.

Друге життя: де в Києві можна здати на переробку святкову ялинку

Нагадаємо:

Стихійні звалища новорічних ялинок почали з'являтися в Києві: одне з таких зафільмували мешканці столиці. Ялинки лежали просто в полі, неподалік нового житлового масиву.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.