Українці штурмують аптеки по всій країні: пояснюємо, чому не потрібно бігти по ліки (фото)

Від ранку в Мережі публікують десятки фото черг в аптеках по всій Україні. Люди стоять на вулицях та купують усе підряд про запас. Причина такого ажіотажу нібито продажа ліків виключно за рецептом від 1 квітня. Однак єдине, що зміниться від завтра - рецепт можна буде отримати в електронному вигляді.

ТСН.ua пояснює, чому не потрібно бігти по ліки.

Мешканка Бучі Ірина вийшла з аптеки з пакетом ліків. Вона відстояла чергу та скупилася на 400 гривень. Жінка каже, схвильована тим, що препарати продаватимуть за рецептом.

"Я замовила деякі, їх навіть вже немає. Ось купила собі від кашлю, спирт. Прочитала, що його теж без рецепту не продаватимуть. Не знаю, чи правда. Я навіть не знаю, що купувати. Кроворозріджуючі ще взяла, ацитілсаліцилову кислоту. Замовила препарат від алергії", - показує покупки Ірина.

Вона погоджується, що деякі ліки мають відпускатися виключно за рецептом, але ж не стільки, додає жінка. Ірина жаліється, всіх препаратів заздалегідь не накупишся, щоб не ходити до лікаря.

"По-перше, це якось несподівано і різко, настільки воно строго все. По-друге, з урахуванням того, що зараз дуже багато лікарів повиїжджали... Нам, наприклад, до дільничного лікаря треба ще якось потрапити. Якщо у мене якийсь різкий сильний біль? Що мені робити, якщо ці ліки йдуть з рецептом?" - каже жінка.

Жінка купила ліки про запас / Фото: ТСН.ua

Фармацевти заспокоюють, що поки ліки продаватимуть як раніше

Фармацевт в аптеці заспокоює людей, мовляв, від завтрашнього дня нічого не зміниться, вони і надалі продаватимуть ліки без рецептів. У другій аптеці кажуть теж саме.

"Завтра ми ще будемо без рецептів працювати. З понеділка може тільки", - відповідає фармацевт.

За словами співробітників аптек, з якими поспілкувався ТСН.ua, невеликий ажіотаж відчувається від ранку. Майже кожен покупець цікавиться, що саме більше не продадуть без рецепта. Деякі препарати скупили в усіх аптеках міста. Наприклад, "Німесилу" ніде немає.

"Завжди брала по пластинці, це звісно жесть. На все життя не наберешся. Три пластинки мені мало, дайте шість!" - каже покупець у ще одній аптеці.

Черга в аптеці / Фото: ТСН.ua

Що зміниться від 1 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. МОЗ НЕ змінював перелік ліків, які мають продаватись за рецептом. Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Підкреслимо, що ця норма діяла і раніше, але не виконувалася. Додаткових обмежень не вводили.

Тобто від 1 квітня рецепт на ліки можна буде отримати в електронному вигляді, дистанційно. Для цього не потрібно йти до лікарні, як у випадку з паперовим рецептом, та шукати лікаря.

Які ліки є рецептурними

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

У цій аптеці черга невелика / Фото: ТСН.ua

Як перевірити, чи продають препарат без рецепта

Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Вона містить його категорію, тобто умову відпуску. Знайти інструкцію потрібного препарату можна в онлайн-аптеках або ж на сайті Державного реєстру лікарських засобів України.

Для цього необхідно:

У пошуковому рядку ввести назву лікарського засобу або діючу речовину. Відкрити реєстраційне посвідчення відповідного лікарського засобу (крайня ліва колонка в таблиці). У профілі лікарського засобу знайти рядок "Умови відпуску". Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпуску такого лікарського засобу в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Перерахунок пенсій, підвищення тарифів на воду та всі ліки за e-рецептами – нововведення квітня

Читайте також: