Українці складали третину мешканців Воронізької губернії: як займалися "денацифікацією" у царській Росії

Ще 1687 року московські царі почали активно нав’язувати козацькій старшині необхідність запровадження на землях України змішаних шлюбів – для подальшого об’єднання в єдиний народ.

Московські царі, які вкрали у Київщини історичну назву Русь, вигадали міф про історичне право Москви бути третім Римом – оплотом православної віри і центром імперії. Історія київських князів та саме існування в Україні окремого народу ставило під сумнів амбіції Російської імперії.

Про це йдеться в сюжеті Станіслава Ясинського в ТСН.19:30.

“Денацифікація” України розпочалася ще в далекому 1687 році, коли московські царі почали активно нав’язувати козацькій старшині необхідність запровадження на землях України змішаних шлюбів – для подальшого об’єднання в єдиний народ.

Та найлютіша біль для царської влади – українська мова. У 1863 році російський міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видає циркуляр, головне завдання якого - впровадження думки, що “української мови не існує і бути не може”.

У цьому документі сказано, що українська мова – це зіпсована поляками російська, а книжки цією незрозумілою мовою готують “малоросійське суспільство” до сепаратистських ідей і бунтів.

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Циркуляр забороняв на території імперії друк та розповсюдження книг українською мовою – церковних, навчальних і наукових. Валуєвський циркуляр та Емський указ, виданий як доповнення до першого документа царем Олександром ІІ у 1876 році, заборонили не лише книжки, а й всю українську культуру і освіту в царській Росії.

Але до жодного серйозного змосковщення всі ці спроби не призвели. Головним свідченням цього став перепис населення Російської імперії 1897 року – перший і останній, далі їх проводити боялися.

Якщо під час регіональних переписів всіх українців, білорусів і навіть хрещених євреїв записували як росіян, то під час великого перепису вони всі могли чесно відповісти на питання, якою мовою спілкуються і до якого етносу себе зараховують. І результати сильно вразили.

Великоросів в імперії нарахували – лише трохи понад 44%. Українцями себе назвали 18%. І це не в Україні, а в імперії загалом.

В Україні, згідно цього перепису, росіян мешкало від кількох до кількох десятків відсотків. Решта – здебільшого українці, які спілкуються українською. А тепер – найважливіше.

Українці складали третину мешканців Воронізької губернії і понад 20% населення території Дону та Курщини. Тобто українці, попри тривалу боротьбу з ними, потроху заселяли всі навколишні губернії Росії. Політика зросійщення в імперії завершилася жахливим фіаско.

Зросійщення завершилося фіаско: як росіяни нищили українську націю та мову

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилися фото підручників з історії для російських учнів 6-их класів, де в тексті відсутня згадка про Київську Русь.

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