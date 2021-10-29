Українці стали частіше розповідати про булінг та цькування на робочому місці: на яку гарячу лінію слід телефонувати

А в соцмережах історії цькування у власному житті публічно розповіли понад три сотні наших співгромадян.
Українці стали частіше розповідати про булінг та цькування на робочому місці. Про це розповідають у громадській організації Ла Страда Україна, яка має гарячу лінію для анонімних дзвінків щодо образ людської гідності. Не в останню чергу - кажуть правозахисники - завдяки серіалу "Моя улюблена Страшко", який показали на 1+1. А в соцмережах історії цькування у власному житті публічно розповіли понад три сотні наших співгромадян. Про #красивихсерцем людей йшлося у сюжеті ТСН.19:30 28 жовтня.
Приміром, ця дівчина - одна із сотень українок та українців, які публічно розповіли свої історії цькування під хештегом "красива серцем". У дитинстві Настю називали поганючкою й кепкували з її любові до співів. Уже доросла Анастасія обіцяє всьому світові - співала й співатиме, ніколи не здасться і її не зламати.
На початку серіалу "Моя улюблена Страшко" колеги так само спогорда дивляться на нову співробітницю. Утім з часом бачать у Насті передовсім професіонала. Упродовж усього сезону в мережі набирав обертів особистий щоденник героїні ya_ne_strashko. У ньому Настя Глушко ділилася переживаннями та особистими проблемами, близькими кожному. Розповіді українських зірок про власні випадки цькування переглянули понад 400-та тисяч разів. А головне - майже пів тисячі людей публічно розповіли про свої комплекси та історії булінгу.
Іще одна актриса серіалу - Дар"я Барихашвілі зізнається - саме з нею булінгу не траплялося. Чого не скажеш про інших.
Неправильно і мовчати про це - кажуть в організації Ла Страда Україна. Її представниця розказує - коли серіал ішов в ефірі, їм на гарячу лінію зателефонувала 22-во річна дівчина, яку не взяли на роботу на рецепцію готелю лишень через її нібито надмірну вагу.
Чи залишаться разом Макс і Настя? Яка доля чекає на компанію Bonvisage? Глядачі побачать уже в другому сезоні "Моєї улюбленої Страшко".
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