Українці стали найкращими хіп-хоперами в світі та продемонстрували свій хист в прямому ефірі

Українці стали найкращими хіп-хоперами в світі та продемонстрували свій хист в прямому ефірі

Наші танцюристи перемогли навіть попри те, що в півфіналі їм зняли бали за “некультурний” жест.

Уперше в історії українські хіп-хопери стали найкращими в світі танцівниками. Зазвичай перемогу в міжнародних змаганнях здобувають команди з Канади, США та Австралії. Наші танцівники змагаються вже 10 років поспіль, але таких висот ще не досягали.

Українці Євген Кулаковський, Максим Оробець та Даниїл Чернов вразили журі своїм виступом на конкурсі, який через пандемію коронавірусу відбувався не в США, а онлайн, але в студії ТСН продемонстрували свій хист наживо і навіть станцювали разом із ведучою Наталією Мосійчук.

Українські танцівники стали чемпіонами світу з хіп-хопу серед малих груп.

Попри те, що змагання відбувалися онлайн, судді оцінювали танцівників, як завжди, прискіпливо. Танець триває півтори хвилини, за цей час потрібно продемонструвати свою майстерність і не допустити при цьому жодного нецензурного жесту

У півфіналі хлопцям, до речі, зняли декілька балів через те, що вони взялися за штани біля інтимних частин тіла. Сказали, що це “не культурно”.

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Українські чемпіони присвятили танцям більшу частину свого життя. За спиною у них - досвід і бальних, і народних танців. Тепер вони самі навчають дітей і не тільки хіп-хопу. А також беруть участь у танцювальних шоу.

Свою перемогу хлопці вважають великим внеском у розвиток української культури. Та запевняють, що починати займатися хіп-хопом ніколи не пізно.

Ведуча Наталія Мосійчук не оминула нагоди не тільки привітати хлопців із заслуженою перемогою в міжнародних змаганнях, але й розучити разом із ними кілька хіп-хопівських рухів, якими, як запевнили українські чемпіони, вони разом зарядили позитивною енергією глядачів ТСН.

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