Українці стали першими, хто заскочили таємничого митця Бенксі за роботою: що побачили свідки

Українці стали першими, хто заскочили легендарного британського вуличного митець Бенксі за роботою на Київщині, йдеться в ТСН.

Чутки щодо його можливого приїзду ширилися кілька днів поспіль. Відтоді як в українських містах стали масово з'являтися графіті в характерному для нього стилі. Зрештою, Бенксі й сам підтвердив свій приїзд до України, виставивши одну зі своїх робіт у поруйнованій Бородянці у соцмережах.

На стіні знищеного тамтешнього будинку намалював дівчинку-гімнастку, яка стоїть на руках, спираючись на руїну. Водночас на Київщині з'явилися ще кілька робіт, дуже схожих на творіння Бенксі. Це малюнок зі своєрідною алегорією на Путіна - маленький хлопчик перекидає на спину чоловіка в кімоно з чорним паском, як відомо, саме цей вид спорту полюбляє кремлівський очільник.

А от у Києві дітей зображено просто на протитанковому їжаку. Варто зазначити, що гімнастка з Бородянки - це перша підтвердежна робота Бенксі в цьому році. Британський вуличний художник, який воліє лишатись анонімним, часто робить малюнки на резонансні теми і в резонансних місцях.

Але цього разу він був не настільки обережним і знайшлися свідки, які спостерігали за роботою митця. Журналістам ТСН вдалося знайти людей, які бачили цього найбільш таємничого художника сучасності. Кажуть, виглядало це так, що ніхто не ховався від того чим зайнятий, а просто серед білого дня приїхав мікроавтобус, з нього вийшло декілька людей, і взялися до справи.

Вони були у спецодягу і проводили якісь заміри, тож їх сприйняли місцеві за архітекторів. Але зрештою один із чоловіків дуже швидко почав наносити фарбами із балончику завдяки трафаретам малюнок гімнастки.

Свідки розповідають, що чоловіку на вигляд було до 50 років, був з борідкою, але вони і подумати не могли, що спостерігають за однією із загадковіших персон світу.

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