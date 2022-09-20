Українці створили феномен з усиновленням, який будуть досліджувати: для потенційних батьків спрощують процедуру

Зараз лише за офіційними підрахунками, 3 тисячі 182 дитини посиротіли за пів року війни.

В Україну поволі повертається усиновлення в умовно безпечніші регіони - там, де працюють суди. Експерти з питань усиновлення констатують феномен зростання охочих прихистити сироту під час війни, а потенційним батькам полегшили процедуру подачі заявки на усиновлення - замість довжелезних черг - онлайн через «Дію», йдеться в ТСН.

17-річна Карина призвичаюється до нової родини в Харкові. Останні роки вона жила у Вовчанську на Харківщині, поруч із російським кордоном - це місто окупанти захопили у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про Карину поки мало що відомо, всі її документи лишилися в окупованому місті. А психологи просять поки не розпитувати дівчину про рідних батьків і про тих, хто був опікунами, аби ще більше не травмувати її психіку після того, що довелося пережити. «Я боюся з нею на цю тему говорити і вам раджу не говорити, у неї травма проявилася у вигляді невралгії», - розповідає теперішня мама дівчинки.

В той час, коли росіяни зайшли у Вовчанськ, Карина із гострим приступом астми була в харківській лікарні, куди влучили російські ракети. «Я під капельницею була, коли всі бігати почали. Зайшли лікарі, кажуть, що зараз у підвал - війна». – пригадує дівчинка.

Повертатися з розбомбленої лікарні Карині було нікуди, зв’язку з родиною, в якій вона жила не було. Отже дівчинку відправили до Інтернату. Звідти дівчинка не сподівалась, що її прихистять.

В Україні можуть бути усиновлені чи взяті під опіку 17 тисяч дітей. Через окупацію місцезнаходження понад 1,5 тисячі з них, поки невідоме. Водночас понад 12 тисяч сиріт в Інтернатах були переміщено у безпечніші регіони. Аби уникнути зловживань, у перші тижні війни, оформлення усиновлення призупинили. Але є форма допомоги таким дітям - через тимчасовий прихисток в сім’ї. Для цього створили спеціальний чат бот "Дитина не сама".

«Війна спричинила ще один громадянський подвиг - населення з першого дня, коли активна фаза. Багато громадян виявили бажання взяти дитину в сім’ю. Це те, чим ми будемо після війни пишатись і це той феномен, який будемо вивчати», - переконують у Нацраді.

У чат бот написали понад 23 тисячі людей, які готові тимчасово прихистити у себе сиріт. З них понад 5 тисяч вже пройшли спеціальне онлайн-навчання. А 1800 уже отримали статус і можуть ставати опікунами.

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«Найкраще сталось потім, ми зрозуміли, що цей ресурс можна використовувати люди, які заявляли, що хочуть лише на тимчасовий прихисток. Виявилось, що вони почали задумуватись, виявили бажання стати батьками, вихователями, або про усиновлення», - розповідає уповноважена президента з прав дитини.

Наразі поступово відновлюється і процес усиновлення - стати батьками можна у регіонах, де умовно безпечно і працюють суди. До того ж, Мінцифри запроваджує дистанційну процедуру. Замість довжелезних черг під кабінетами, заявку можна подати онлайн на порталі «Дія».

На попередню онлайн-консультацію щодо усиновлення через «Дію» зареєструвалось вже понад 600 потенційних батьків.

«Це спроба запустити. В жодній країні усиновлення так не здійснюється, буде нелегко, багато викликів, але будемо пробувати, не знаємо як швидко вона прийде до нас перемога. Точну кількість дітей, які втратили батьків неможна точно сказати», - додає уповноважена.

Так через чат-бот, в Інтернаті розшукали і Карину з прифронтової Харківщини. Світлана - мама трьох дітей, давно мріяла усиновити дитину. Вона знає, що таке осиротіти. Ще підлітком батька не стало, коли ще була зовсім маленькою, а мами - за місяць до закінчення школи. «Я чудово розумію, що в беруть частіше дітей маленьких, максимум до 9 -10 – з ними легше. Маленькі діти нічого не пам'ятають, а дорослі бояться підліткового віку. Мені хотілося дорослу дитину. Таким дітям теж потрібна допомога, їм дуже важко, коли ти нікому не потрібен. Тож побачили Каринку і зрозуміли, що вона подобається», - розповідає Світлана.

«Всі беруть маленьких дітей. Мало хто бере старших. Це несподівано було і приємно», - каже Каринка.

Її селище Вовчанське лише деокупували і новин від попередньої прийомної родини поки немає. Нині Карина ходить до школи, в 11 клас, і аби наздогнати програми, їй вже найняли репетиторів з англійської, математики та історії. Вона подружилася із дітьми Світлани, а батьки уже стали офіційними опікунами дівчини. «Як вдома себе відчуваю. Прийняли, допомагають, я дуже вдячна», - каже дитина.

За офіційною статистикою за час війни сиротами та без батьківського піклування залишилася 3 181 дитина. 541 - це діти, які постраждали від воєнних дій - батьків, яких вбито через обстріли, або загублені на окупованих територіях. І ця статистика кожен день, з кожним обстрілом росіян, збільшується.

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