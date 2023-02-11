Українці створили прилад, який за самим поглядом людини виявляє у неї депресію чи тривогу

Його застосовують для військових, які часто приховують свій стан. Для цивільних така діагностика не безкоштовна, плату поставили в один долар.

Українці запустили стартап, який допомагає діагностувати психічний стан людини за допомогою звичайної веб-камери комп'ютера. Технологія, коли за рухом очей можна визначити чи все добре з людиною, вже багаторазово досліджена. Наші винахідники зробили її доступною кожному і розробили окремі формати тестування - для військових і цивільних, йдеться в ТСН.

У Дмитра на нашивці написано: "Якщо бачиш, що я біжу - не відставай". Але він, зазвичай, не бігає, а монотонно робить свою роботу, бо він сапер. Після перебування на Донеччині, нині проходить реабілітацію у Києві. Чоловік вперше прийшов до психолога і його спершу садять перед екраном комп’ютера, щоби виміряти тривожність. Його справа просто сидіти і дивитися картинки, а його очі все видадуть. “Увага – це база для будь-якого психічного стану. Зміна уваги - це ключовий показник, це вікно як ми дивимося на світ”, - каже Сергій - нейробіолог, кандидат біологічних наук, який з партнером Романом розробили стартап, що дозволяє за допомогою вебкамери оперативно з'ясувати чи все з людиною добре.

Зізнається, метод, коли за рухом очей, концентрацією погляду можна визначити психічний стан - не новий. Вони його просто вдосконалили. “Наше ноу-хау, що ми можемо використовувати звичайну камеру ноутбука, вебкамеру, щоби визначати цей “етенш вайз”. Бо у більшості випадків, щоб це робити у лабораторіях і з професійними ІТ-трекерама”, - каже Сергій.

Як це працює: людина на екрані бачить по дві картинки. Вони змінюються і зупиняються, якщо відвернутися. Одна з картинок позитивна, а на іншій - чиєсь горе. По завершенні програма демонструє, на що людина дивилася більше. Чи не розвинена у неї гіперпильність, коли занадто концентрувалася на негативі. Чи навпаки - схильна до уникання, коли відразу відводила погляд від небажаної картинки. Такі результати не підробиш. “Бо наша аудиторія особлива – це або діючі військові, чи ветерани. Більшість з них, не схильні визнавати свої проблеми. Ця діагностика за допомогою руху очей допомагає нам уточнювати чи правильно ми продіагностували”, - кажуть у центрі психологічного здоров’я.

Стартап українців уже використовують у зоні активних бойових дій. Партнер винахідників, а за сумісництвом психолог, який нині на передовій, надсилає відео, як на стресостійкість перевіряє воїнів просто у польових умовах.

Велика війна випробування не тільки для воїнів. Винахідники розробили формат і для цивільних, щоби просто вдома вони могли визначити чи все гаразд з психікою, чи вже варто звернутися по допомогу. Себе можна протестувати на тривожність чи на наявність депресії.

Для цивільних така діагностика не безкоштовна, плату поставили в один долар. Це, кажуть винахідники, щоби мати за що далі вдосконалювати програму, бо, на жаль, роботи попереду чимало.

За останніми даними ВООЗ, через велику війну Росії проти України, яка триває майже рік, від психічного розладу може страждати кожен четвертий українець.

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