Українці у Мережі масово скаржаться, що не можуть повторно в'їхати до Польщі: що сталося

Українці у Мережі масово скаржаться, що не можуть повторно в'їхати до Польщі: що сталося

Усе більше українських громадян, які знайшли прихисток в Польщі через цинічний напад РФ, вирішують повернутися до рідної країни, додому. За добу 24 травня до України з Польщі повернулася 31 тисяча осіб. У Мережі тим часом активно обговорюють інформацію від польських прикордонників, що нібито під час повторного перетину українсько-польського кордону за біометричним паспортом у проїзді відмовлять, якщо використані усі 90 днів перебування на території Польщі і загалом ЄС.

Після 24 лютого 2022 року, коли мирна і незалежна країна піддалася повномасштабному нападу країни-агресорки на чолі з диктатором Володимиром Путіним, мільйони людей поспіхом покинули свої домівки і їхали світ за очі, у пошуках безпечнішого місця.

Чимало людей знайшли свою відносну безпеку у сусідній Польщі, яка однією з перших протягнула руку допомоги. Країна не лише відкрила свій кордон для українських вимушених мігрантів, а й ухвалила спецзакон із низкою привілеїв для наших громадян.

Утім, минуло 90 днів, які мають всі громадяни України із біометричним паспортом, і користувачі в Мережі почали скаржитися на те, що під час повторного перетину кордону начебто виникають складнощі, а обіцяна пільга – на ділі не працює.

Як українцям після 90 днів перебування перетинати кордон, що кажуть прикордонники Польщі і юристи, розбирався ТСН.ua.

Що сталося

Від початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, тікаючи від бойових дій, кордон з Польщею перетнуло щонайменше 3,5 млн осіб. Безумовно, частина людей проїжджали транзитом, але величезна кількість громадян України виїхали до Польщі або вирішили залишитися там. За останніми даними, 25 травня у країні зареєстровано 26,6 тис. осіб, від 24 лютого - 1,584 млн.

Для підтримки українцям у цей скрутний час 12 березня у Польщі було підписано спецуставу про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави.

Спецустава передбачає матеріальну допомогу громадянам України, які легально перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, надання медичних послуг, доступ до роботи, безкоштовний громадський транспорт, доступ українських дітей до польських шкіл і садочків й найголовніше – можливість законного перебування на території сусідньої країни упродовж 18 місяців, тобто до 24 серпня 2023 року.

Найбільш цікавим є положення щодо легального перебування й перетину кордону (art.11ust.1 Uprawnienie, o którym mowa w art.2.ust.1 jest niezależne od innych uprawnień do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów prawa. – Ред). Спецустава гарантує мігрантам право повторного в’їзду із збереженням усіх пільг, якщо громадянин повернеться до Польщі протягом 30 днів.

Зокрема, стаття 11 абзац 2 зазначеного Закону говорить: Виїзд громадянина України з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць позбавляє його 18-місячного терміну перебування, передбаченого спеціальним законом. Якщо громадянин України перебуває понад один місяць, він втрачає своє законне перебування в Польщі, право на медичну допомогу, пільги та соціальну допомогу.

Простіше кажучи, згідно зі спецуставою, громадяни можуть вільно поїхати, приміром, до України, на термін до 1 місяця, і повернутися до Польщі зі збереженням усіх пільг. Якщо протермінують цей період, втрачають всі пільги, зокрема, із 18-місячним перебуванням у Польщі.

На що скаржаться українці

Останніми днями в усіх українців, які виїхали до Польщі після 24 лютого, почали закінчуватися 90 днів і всі почали цікавитися подальшою можливістю в’їзду/виїзду, особливо, якщо в Україні залишилися рідні або не завершені справи.

Тут мала б бути в нагоді надана Польщею можливість поїхати, приміром, на 7-10 днів додому й повернутися.

Але, як повідомляють самі українці з посиланням на пояснення прикордонників Польщі, до яких вони зверталися, нібито право поїхати і повернутися до Польщі із збереженням пільг діяло лише протягом перших 90 днів безвізу. Після того, як офіційна біометрія закінчилася, у разі виїзду з Польщі, навіть на термін до 30 днів, мовляв, усі пільги автоматично скасовуються і потрапити до країни можна лише після «коридору» у 90 днів або після відкриття візи.

Ось, що пишуть українці у Мережі:

"Я дзвонила і писала у всі ці інстанції, мені кругом відповіли, якщо пройшло 90 днів і я виїду з Польщі, то назад тільки на підставі візи, просто так не пустять, якщо минули 90 днів";

"Плюс, наразі ситуація виглядає так, що заїхати назад в Польщу, коли вже вичерпалися 90 днів безвізу, не можна";

"З останньої відповіді від стражу я зрозуміла, що 30 днів, то стосується лише пільг, і прикордонників це не цікавить, то інший орган. який то контролює, їх цікавить чи не перебували ви на території шенгену більше 90 днів, якщо цей час ви вибрали, то до Польщі вас вже не пустять";

"Отримала відповідь від страж граничної, згідно з якою право побуту на 18 місяців не дає права подорожей до інших країн в строк понад 90 днів. Якщо кількість днів безвізу використана, потрібно чекати 90 днів до наступного в'їзду".

"Процес виїзду і збереження пільг прописаний в спецзаконі. А от процес в'їзду - не прописаний...Тому питання в'їзду залишається відкритим і чи пропустять Вас назад до Польщі, якщо Ваші дні безвізу вичерпані - на розсуд прикордонника...".

Що кажуть у пресслужбі прикордонників Польщі

Кілька днів тому наші читачі, які нині вимушено Польщі, зверталися за роз'ясненням до прикордонників Польщі і ось, яку відповідь вони отримали:

«Довідка про тимчасовий захист не є посвідкою на проживання і не замінює візу. Тимчасовий захист гарантує біженцям законне перебування протягом 1 року (стаття 4 (1) Директиви 2001/55 та стаття 106 (2) Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща – далі – u.u.c.o.). ).

Так само, зареєстрований номер PESEL дає право перебувати в Польщі протягом 18 місяців, однак він не замінює візу чи карту проживання, чи біометричні дані. Це не дає права їздити в інші країни, оскільки біометричні дані вже вичерпані.

Якщо хтось вичерпав усі біометричні дані в Польщі протягом 90 днів, він повинен зачекати 90 днів за межами Шенгену, щоб знову в’їхати до Польщі на основі біометричних даних у безвізовому режимі, або повинен отримати національну візу типу D».

На уточнювальне запитання читачки, яка поділилася з нами відповіддю, чи може вона поїхати до України на кілька днів і повернутися до Польщі без відкриття візи або «коридору» в 90 днів, їй відповіли:

«Щоб не втратити пільги, ви не можете поїхати на понад 30 днів. Повторний в'їзд до Польщі тільки тоді, коли в Польщі не вичерпано ліміт біометричних даних у 90 днів».

Тобто, польська прикордонна служба до 24 травня офіційно відповідала громадянам, що заїхати до Польщі повторно вони зможуть на умовах Шенгену, які попри спецуставу залишаються незмінними.

Натомість вже 26 травня Якуб Дудзяк, прессекретар Офісу у справах іноземців у коментарі Ukrayina.pl повідомив:

"Підтверджую, що легальне перебування в Польщі протягом 18 місяців від 24 лютого 2022 року стосується тих осіб, які заявили про намір залишитися в нашій країні. Виїзд громадянина України з території Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє його цього права".

А поручниця Прикордонної Служби, керівниця пресгрупи Головного командувача прикордонної служби (Straż graniczna) Анна Міхальська на уточнювальне запитання 30 днів – це стосується одноразової поїздки чи це загальна сукупність днів, які людина може провести в Україні протягом 18 місяців, відповіла:

"Йдеться саме про одноразову поїздку на термін понад 1 місяць".

Ті, хто в’їхав по звичайному (не біометричному) закордонному паспорту чи внутрішньому паспорту громадянина України після 24 лютого і оформив PESEL.ukr, щоразу під час прикордонного контролю на в'їзд до Польщі будуть з'ясовуватися обставини щодо застосування підстав для дозволу в'їзду за особливою процедурою. Рішення про отримання дозволу на в’їзд ухвалюється в індивідуальному порядку, пояснила Міхальська.

Своєю чергою, сьогодні, 26 травня, редакція ТСН.ua звернулася за коментарем до польської прикордонної служби і до посольства України у Варшаві. Однак на момент публікації матеріалу, відповіді ще не було.

Позиція Євросоюзу

Офіційно в ЄС 17 травня заявили, що продовжують приймати українських біженців. Станом на 17 травня 2022 року вже близько 5,6 млн українців були вимушені покинути свої домівки та тікати від російської війни до країн ЄС.

"За відповідною Директивою ЄС всі українці, які тікають до ЄС від війни, мають право на тимчасовий захист щонайменше на рік. Тобто, до 24 лютого 2023 року. Чи дорівнює це дозволу на тимчасове проживання? Так. Проте важливо зазначити, що відповідна Директива встановлює чіткі часові рамки дії відповідного дозволу: до 24 лютого 2023 року з можливістю продовження ще на два роки", - сказано в повідомленні.

Разом із тим, кожна країна-член ЄС має право встановлювати додаткові правила.

"Польща визначила свій термін легального перебування українців - 18 місяців. Тобто, протягом цього терміну ви в будь-який час можете в’їхати до Польщі. Після цього протягом 60 днів, якщо точно вирішили залишатися в Польщі, ви маєте зареєструватися в міграційних органах. Якщо вам треба поїхати до України і повернутися назад, зробити це можна. Однак про цю поїздку вам треба буде заздалегідь попередити відповідні міграційні органі місця вашого перебування. Надто, якщо ви отримуєте тимчасову грошову допомогу від держави", - повідомили в ЄС.

Крім того, у Директиві ЄС мовиться: "Після того, як Ви в’їдете до країни, яка входить до Шенгенської зони, Ви можете переїхати, як правило, без прикордонного контролю до інших країн, які входять до Шенгенської зони. Проте, Ви можете пересуватися між країнами лише до 90 днів протягом 180 днів".

Яка ситуація на кордоні після 24 травня

Водночас ми поспілкувалися з кількома українцями, які безпосередньо у пунктах пропуску 25 травня уточнювали в прикордонників цю ситуацію. За їхніми словами, повторний в’їзд до Польщі можливий навіть після закінчення безвізу на основі спецустави.

«Була на пункті пропуску Медика-Шегині і спеціально запитувала польського прикордонника: виїзд з Польщі не більше 30 днів за одну поїздку. У разі закінчення біометрії пускають. Сказав, поки вказівки не пускати немає», - розповіла нам Тетяна.

Ось, що пишуть у Мережі українці, які вже були на пунктах пропуску і спілкувалися з прикордонниками:

"В'їжджала сьогодні вночі (26 травня. - ред.) по звичайному закордонному паспорті, сестра по біометрії навіть ніхто нічого не казав".

"Сьогодні (25 травня. - ред.) перетинали кордон по укр паспорту і свідоцтву про народження, назад до Польщі тільки із закордонними паспортами сказали прикордонники".

"Щойно (25 травня.- Ред.) на кордоні питала польських прикордонників - виїжджати до України можна не більше 30 днів за один раз".

"А мені сказали з кордону, що не можна тільки тим, у кого оформлені 500+. Іншим можна виїхати і заїхати до 30 днів. Так сказав прикордонник на митниці, на увесь автобус".

"А мені сказали з кордону, що не можна тільки тим, у кого оформлені 500+. Іншим можна виїхати і заїхати до 30 днів. Так сказав прикордонник на митниці, на увесь автобус". "Кілька днів тому перетинала кордон, уточнювала це питання. Польська сторона підтверджує той факт, що після 90 днів з України до Польщі не можна заїхати. Виїхати можна буде через наступні 90 днів або робоча віза. Українська сторона каже, що все без проблем - пускають".

"Сьогодні (25 травня. - Ред.) їздила до стражів граничних. Сказали, що будуть пускати, бо після 90 днів діє спецустава. Їх вчора збирали і так тепер кажуть".

Роз'яснення фахівців

Юрист Василь Ільницький пояснює, що повторний в'їзд до Польщі для українців цілком легальний, але з чинним закордонним біометричним паспортом. Якщо їдете з дітьми – у них вони теж повинні бути.

За словами юриста, згідно з цим спецуставою, в українців, в яких закордонний біометричний паспорт не протермінований, але разом з тим вичерпані усі 90 днів безвізу, – пропустять на кордоні.

Також ми звернулися за коментарем до юристки Аннети Садовської, яка неодноразово наголосила нам, що діє спецустава, яка дозволяє українцям, які легально перебувають у Польщі, з необхідними документами перетинати повторно кордон без очікування 90 днів за межами Шенгену.

"Діє спецустава і не потрібно сидіти (вдома. - Ред.) 90 днів. Ви заїхали під час війни. Тому, не переживайте, їдьте спокійно і спокійно вас пропустять назад. Навіть дівчата, які виїжджали написали, що діє спецустава", - наголосила вона.

Аналогічне пояснення дають у польських консулатах. Тамтешні спеціалісти трактують так, що громадяни України, які легально в’їхали на територію Польщі після 24 лютого 2022 року, отримали в Польщі PESEL з позначкою UKR (аналог українського ідентифікаційного коду, але саме він і дає, зокрема, право на постійне проживання або посвідку на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, статус біженця, додатковий захист або притулок), можуть покидати територію Польщі і повертатися, але не перевищувати ліміт у 30 днів.

Слід наголосити, що у разі, якщо громадяни України оформили в Польщі фіндопомогу за програмою "500+" й інші, то виплати будуть скасовані, якщо особа відсутня на території країни понад 1 місяць.

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Як повідомлялося, у Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати, сотні людей вже втратили їх.

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