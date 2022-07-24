Українці в Польщі почали масово встановлювати Diia.pl, щоб відвідати Україну, чи поїхати на море до ЄС

Добрі новини для українських біженців у Польщі. Їм дозволили подорожувати Європою. За допомогою електронного документа Diia.Pl українські воєнні мігранти зможуть підтвердити своє легальне перебування на території Польщі, а також пересуватися у межах Європейського союзу і перетинати його зовнішні кордони.

Польська Diia.pl - це аналог української і якщо раніше маючи застосунок українцям у Польщі можна було просто не носитися з паспортом і песелем, а мати їх у телефоні, то зараз Diia.pl дає більше можливостей, йдеться в ТСН.

Електронний документ став посвідкою на проживання, яка використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Також він дозволяє пересуватися Шенгенською зоною 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Тобто у цей часовий коридор українці, які мають статус воєнного мігранта в Польщі, зможуть безперешкодно в’їжджати до Польщі і виїжджати та подорожувати до інших країн Шенгенської зони. Тобто це такий собі електронний паспорт українця.

Також читайте План відбудови економіки на деокупованій Чернігівщині буде відрізнятись від інших регіонів

Документ diia.pl доступний через мобільний додаток mObywatel.

Важливо, польська «Дія» доступна для людей які приїхали до Польщі після 24 лютого, мають номер песель - це аналог нашого ідентифікаційного коду, а також для повнолітніх. Відтак виникає питання, як діти мають їздити Європейським союзом і перетинати його зовнішні кордони. В українському диппредставництві наразі утримуються від коментарів. Кажуть, ще немає роз’яснень з польського боку, тож як це все працюватиме достеменно не відомо.

Але попри це українські біженці неабияк зраділи такому нововведенню. Кинулися робити електронний документ, адже багато жінок з дітьми хочуть поїхати в Україну до родичів чи вирішити якісь нагальні справи. Є й такі яким кортить відпочити на морі в Євросоюзу.

Також цього тижня стало відомо, що роумінг «Наче вдома» для українських біженців продовжили. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

Читайте також:

Перевізник з "дороги смерті": ірпінця 4 рази розстрілювали на блокпостах, але він продовжував евакуйовувати людей

"Це все, що потрібно знати про угоди з Росією": реакція світу на обстріл порту росіянами після підписання договору

Українські військові спростували фейк РФ про підбиті і затрофеєні "Панцерхаубітцер" влучними ударами з них по ворогу